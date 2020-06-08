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THY sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracak

THY, Kovid-10 salgınıyla büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracak.

THY sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracak

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-10) salgınıyla büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarıyüzde 40 indirimli uçuracak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlatıldı.

Bu kampanya ile dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık çalışanları, THY internet sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

Bayrak taşıyıcı havayolunun tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek.

İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların 18 Temmuz'a kadar THY internet sitesi üzerindeki kampanya sayfasından kayıt olmaları gerekiyor.

Kampanyaya katılan sağlık çalışanları, 8 Haziran-1 Ağustos'ta satın alacakları biletler ile 8 Haziran 2020-31 Mayıs 2021'de yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecek.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'daki paylaşımında, "Kovid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları sayesinde yeniden gökyüzünde, sizinleyiz. Türk Hava Yolları olarak bu fedakarlığa, onlara özel bir kampanya ile teşekkür etmek istedik. Bugün itibarıyla tüm sağlık çalışanları için yüzde 40 indirim kampanyası başlattık." ifadelerini kullandı.

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