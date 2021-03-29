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THY ramazan ayına özel kampanya başlattı

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 179,99 liradan başlayan fiyat imkanı sunulan ramazan ayına özel kampanya başlatıldığını duyurdu.

THY ramazan ayına özel kampanya başlattı

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, bugün başlayan kampanyada 5 Mayıs'a kadar alınacak biletlerle 13 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, "5 Mayıs’a kadar biletinizi oluşturun, THY'nin ramazana özel bilet fırsatlarını kaçırmayın. Hem yurt içinde gerçekleştireceğiniz tek yön uçuşlarda 179,99 liradan başlayan avantajlı fiyatlardan faydalanın hem de ayrıcalıklı hizmetlerimiz ve yüksek hijyen standartlarımız ile güvenle uçun." ifadelerine yer verildi.

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