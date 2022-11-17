THY'nin İstanbul Havalimanı operasyon merkezine "LEED" sertifikası

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, platin işletme sertifikasına sahip dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci havayolu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak çevre dostu operasyonları yalnızca uçuşlarda değil, çalışma alanlarında da geliştirdiklerini bildirdi.

Çay, "Avrupa'da, LEED derecelendirmelerinin en yüksek seviyesi olan platinyum sertifikasına sahip ilk havayolu olmak bu noktada çok değerli bir gösterge. THY ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sertifika almaya hak kazanan THY'nin İstanbul Havalimanı'nda bulunan ve çevreci nitelikleri ile öne çıkan ekip terminali, 2 bine yakın ofis çalışanının, yoğun günlerde de yaklaşık 1000 kokpit ve 4 bin 500 kabin ekibinin eş zamanlı kullanabildiği A sınıfı ofis ve terminal binası olma özelliği taşıyor.

Ekip terminali bölümünde, pilot ve kabin memurları ana terminal binasına uğramadan, uçuş öncesi gerekli hazırlıklarını yapabiliyor. Uçuş zamanına kadar 14 bin 500 metrekarelik alanda zaman geçirebilen personel, 7 gün 24 saat açık restoranda yemek ihtiyacını karşılarken ve direkt uçağa geçebiliyor.