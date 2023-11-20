THY dünyanın en büyük 7 havayolu şirketi arasına girmeyi hedefliyor

THY'nin ABD'nin Detroit şehrine yapılan ilk uçuşuna katılan Prof. Dr. Bolat, uçakta ve ertesi gün düzenlenen gala yemeğinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İstanbul Havalimanı'nın yapılmasıyla birlikte Asya ve Avrupa pazarında en büyük hava yolu şirketi haline geldiklerini anlatan Bolat, 2033 stratejisi kapsamında ABD gibi uzak ülkelerin kendileri için önemli bir hedef olduğunu söyledi.

THY'nin dünyanın en büyük 7 hava yolu şirketi arasına girmesini hedeflediklerini anlatan Bolat, "Baktığınızda ABD de üç tane büyük hava yolu var. United, American ve Delta. Asya'da yeni yapılanmalar var ama ne kadar gidecek belli değil. Üç tane büyük Çinli şirket var Amerikalı üç firma dışında. Onlar daha da büyüyecek. Müthiş bir iç pazarları var çünkü. Ne kalıyor geriye. Lufthansa zaten arkamızda kaldı. Air France da öyle. Emirates körfez havayolu bizimle çok ilgili değiller. Onun için ne kalıyor geriye bir tek Türk Hava Yolları. Benim bu söylediğim kehanet değil. Yedi dev firma arasına gireceğiz." dedi.

THY'nin artan uçak ihtiyacını gidermek için geçen hafta, Airbus firması ile görüşmelere başladığını ve 240'ı kesin, 115'i opsiyon olmak üzere toplam 355 uçak almayı planladıklarını belirten Bolat, ilk teslimatların 2026'da başlayacağını aktardı.

"Gittiğimiz her yerde THY'nin değil Türkiye'nin reklamını yapıyoruz"

Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak için şirket olarak tanıtıma ağırlık verdiklerini dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Artık biz gittiğimiz her yerde THY'nin değil Türkiye'nin reklamını yapıyoruz. Her yerde doğal güzellik var ama tarihin, medeniyetin başladığı yer Türkiye. Geçen yıl 1 milyon ABD'li gelmişti. Şimdiki hedefimiz bu sayıyı iki katına, Kanada'yı da dahil edersek 2,5 katına çıkarmak. Onun için turizme ağırlık veriyoruz. Turizm Bakanlığıyla bir projemiz var. 10 ülke tespit ettik: Amerika, Kanada, Meksika, Endonezya, Malezya, Japonya, Çin, Kore, Avustralya, Tayvan. Bu ülkelerden 10 milyon turist getirelim diyoruz ama bu turistler Antalya'da otele kapanmasın."

Bolat, THY'nin iştirak şirketleriyle birlikte Türkiye ekonomisine katkısının 56 milyar doları bulacağını vurgulayarak, THY'nin ülkeye getirdiği döviz miktarının 16 milyar doları bulduğunu söyledi.

Bunun net 8 milyar dolarının Türkiye'de kaldığına dikkati çeken Bolat, "Şu anda ülkemizde 250-260 milyar dolarlık mal ihracatı var. Ancak ithalat halen daha fazla ama bizim 8 milyar dolar fazlamız oluyor. Hizmet ihracı da böyle. Onun için hizmet ihracatındaki kişilerle bir ekosistem kurduk. Şu an 430 uçağımız var. 2033’e kadar 810 uçağa çıkmaya çalışıyoruz. O seneki katkımız 141 milyar dolar olacak. Türk Hava Yolları tek başına, ekosistemiyle beraber, Fas kadar bir ekonomik üretim yapacak. 500'üncü uçağımızı 2025 yılında filoya sokacağız. 600'üncü uçak 2028'de, 700’üncü 2031'de ve 800'üncü de 2033’de gelecek. Şu anki siparişler bunu garantilemek için. Uçak sayısı iki kat artacak ama Türkiye’ye katkımız 2,5 kattan fazla çoğalacak." ifadelerini kullandı.

"Yerli üretim koltuklarımız şu anda testlerde"

THY'nin uçaklarında koltuk ve kabinlerde yerli üretimlerin kullanılmaya başlayacağını aktaran Bolat, "Uçaklarda kendi business class ve ekonomi sınıfı koltuklarımızı kullanacağız. Uçaklarda kullanılan mevcut koltuklar 80 bin dolar. Aslında birçok otomobilden daha pahalı. Biz daha ucuza mal edeceğiz. Koltuğun asıl maliyeti mühendislik ve tasarım. Yerli üretim koltuklarımız şu anda testlerde. Bizim koltuklar rahat bir uçuş sağlayacak." dedi.

THY'nin ortak olduğu Sunexpress'in Antalya'da büyüyeceğini, alt markası AJet'in ise Ankara ağırlıklı olarak hizmet vereceğini belirten Bolat, İstanbul'un ise THY'nin merkezi olarak planlandığını anlattı.

"THY'nin uçak sayısı 950 olacak"

Bolat, THY ve iştiraklerinin toplam 950 uçağa ulaşmasını planladıklarını ifade ederek, "THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'le oturduk ve 10 yılda 150 uçağı geçme konusunda anlaştık. Geçen gün de 45 adedi Boeing 737 MAX olmak üzere 90 uçak alacağını ilan ettik. 45 adet 737 MAX’in değeri yaklaşık 2 milyar dolar." diye konuştu.

Yeni uçaklarla pilot ihtiyacının da artacağını belirten Bolat, "200 olan pilot yetiştirme kapasitesini 500'e çıkaracağız. Tanesi 15 milyon dolar olan 30 simülatörümüz var. Sayısını artırmak için stratejik ortaklık yaptığımız HAVELSAN’dan 5 simülatör aldık. 6500’e yakın pilotumuz var. Bir 6500 pilota daha ihtiyacımız var gelecekte." ifadelerini kullandı.

Bolat, THY'nin uçmayı hedeflediği yeni destinasyonlar arasında Avustralya'nın olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Avustralya'da haftalık 7 uçuş hakkımız var. Biz başlayınca inanıyoruz ki çok kısa zamanda hem Sidney'den, hem Melbourne'dan uçabiliriz. Makedon, Kıbrıs Türkü, Yunanlı çok var. Dört gözle bekliyorlar. Avustralya'da sağlık hizmeti de çok pahalı. Şimdi memleketine gel, bir de sağlık hizmeti al İstanbul’da. Uzak noktalardan gelenlere İstanbul'da konaklarlarsa ekonomi sınıfına 2 gün, business sınıfına 3 gün bedava veriyoruz. İstanbul - Singapur - Melbourne veya Sidney... Birkaç dosyamız kaldı tamamlamamız gereken. 15 Aralık’ta açıyorduk. Yine de birkaç haftaya kadar gelirse yapabiliriz. 500 - 600 bin turist gelir belli zaman sonra. Amacımız bu."

THY'nin İstanbul'dan Detroit'e olan ilk seferi Ahmet Bolat'ın doğum günü olan 15 Kasım'a denk gelince uçakta kutlama yapıldı.