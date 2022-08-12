THY'den yılın ilk yarısında 737 milyon dolarlık net kar

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Tüm dünyayı ektisi altına alan yüksek enflasyon seviyeleri, operasyon yaptığımız her istasyonda ciddi maliyet artışlarına sebep oldu. Bu sayede yükselen akaryakıt maliyetlerine rağmen yılın ilk altı ayında 737 milyon dolar net kar elde ettik." dedi.

Ahmet Bolat, şirketin 2022 yılı 6 aylık göstergelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, son 10 yılda karşılaştıkları krizlerde attıkları hızlı adımların ve çevik yönetim anlayışlarının sadece rakamlarla açıklanmaması gerektiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında hava yolu şirketleri ve havalimanlarının krizden çıkış tedbiri olarak çalışanlarıyla yolları ayırmayı tercih ederken kendilerinin çalışanlarla birlikte yürümekten vazgeçmediğini dile getiren Bolat, salgın tedbirleri nedeniyle küresel anlamda çalışan sayısının hava yolu şirketlerinde ortalama yüzde 10, yer hizmetlerinde ise yüzde 29 azaldığını aktardı.

Bolat, söz konusu dönemde THY için bu oranın yüzde 1'in altında kaldığını kaydederek, bu ayrılıkların temel nedeninin de emeklilik ve çalışanların kendi tercihi olduğunu bildirdi.

Salgın kısıtlamalarının tam anlamıyla sona ermediğini ve yeni bir krizin daha olduğunu aktaran Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önce bahsettiğim işten çıkarmalar ve grevler nedeniyle başta Avrupa olmak üzere havalimanlarında nitelikli personel bulunamıyor. Oralarda sonu gelmeyen boarding kuyruklarıyla, devasa bagaj yığınlarıyla karşılaşıyoruz. Yolcularımız uçağa zamanında gelemediği gibi havalimanları da uçaklarımızın hızına yetişemiyor, zamanında kalkış oranlarımız düşüyor. Bu durum operasyonlarımızı olumsuz etkiliyor. Avrupa'dan zamanında hareket edemediğimiz için yurt içinde de gecikmeler yaşıyoruz."

"Aynı anda gökyüzünde olan THY uçağı sayısı hiç görülmediği kadar fazla"

Ahmet Bolat, THY'nin 2020 ve 2021'de network taşıyıcıları arasında Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren ve en çok kapasite sunan hava yolu olduğuna değinerek, "8 Ağustos itibarıyla 2022 yılında ortalama 1.206 günlük uçuş sayısıyla network taşıyıcıları arasında 1. sırada yer alıyoruz. Avrupa'daki aksaklıklar sebebiyle iptaller yaşıyoruz evet ama ortaklığımızın uçuş iptal oranları Avrupa ortalamasının oldukça altında." diye konuştu.

Kovid-19 sonrası yolcu talebinde bekledikleri artışın gerçekleştiğini dile getiren Bolat, "Hem nitelikli ekiplerimiz hem de her gün büyüyen modern uçak filomuzla bu talebi en yüksek verimlilikle yönetiyoruz. Filomuza yeni katılan uçaklarımız var, onları boyayacak vakti bile ayıramıyor her gelen uçağı en kısa sürede operasyona dahil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolat, filolarındaki modernleşme ve gençleşme sayesinde 2019'a kıyasla daha az teknik sorunla karşılaştıklarını kaydederek, aynı anda gökyüzünde olan THY uçaklarının sayısının tarihte hiç görülmediği kadar fazla olduğunu vurguladı.

Kademeli olarak artırdıkları uluslararası yolcu kapasitelerinin haziran itibarıyla 2019 verilerinin yüzde 22 üzerine çıktığını aktaran Bolat, "İkinci çeyreğin tamamında ise küresel ölçekte 2019'un aynı dönemine göre uluslararası kapasitesini en çok artıran network taşıyıcısı olduk." şeklinde konuştu.