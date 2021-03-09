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TESK'ten 'nakdi ücret desteğinin ve işten çıkarma yasağının' yıl sonuna kadar uzatılması talebi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılmasının olumlu olduğu ancak bunun yıl sonuna kadar uzatılması gerektiği bildirildi.

TESK'ten 'nakdi ücret desteğinin ve işten çıkarma yasağının' yıl sonuna kadar uzatılması talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteğinin ve işten çıkarma yasağının yıl sonuna kadar uzatılması talebinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılmasının olumlu olduğunu belirterek, "Bu karar, sevindirici fakat yavaş yavaş normalleşme adımlarının atıldığı dönemde yetersiz." ifadesini kullandı.

Taleplerinin bu desteklerin artırılması ve yıl sonuna kadar uzatılması yönünde olduğunu aktaran Palandöken, "Esnafımız henüz bazı illerde bazı sektörler olarak yavaş yavaş açılmaya başladı. Esnafımızın kazancı tam anlamıyla eski seviyesine gelmedi, toparlanması en az 2-3 yıl sürecektir. Dolayısıyla bu desteklerin yıl sonuna kadar uzatılması, esnafımızın '2 ay sonra ne yapacağız' diye kara kara düşünmesinin önüne geçer." değerlendirmesinde bulundu.

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