Tescillenen 6 yeni tohum çeşidi Türk tarımına katkı sağlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, tescil ettirdiği 6 yeni tohum çeşidiyle Türk tarımına katkıda bulunuyor.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde araştırmacı yüksek ziraat mühendisleri tarafından geliştirilen taze fasulye çeşidine "Balca", üçburun biber (köy biberi) çeşidine "Afilli", çeltik çeşidine "İlkeren", liflik keten çeşidine "Yılmaz", patlatmalık mısır çeşidine "Atasam" ve yerli çim çeşidine "Koca Yaşar" adı verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne tescil ettirilen 6 tohum çeşidi çiftçiler tarafından tercih ediliyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, bu yıl içinde geliştirdikleri tohum çeşitlerinin çiftçilerce talep edildiğini söyledi.

Ak, "Son tescil ettirdiğimiz çeşitler, Türk tarımı için önemli çeşitler. Bu çeşitlerden bir tanesi kaba yem açığını gidermek için geliştirilen Koca Yaşar. Liflik keten çeşidi Yılmaz ise Türkiye'nin ilk ve tek liflik keten çeşidi. İlkeren ise çeltik ekimi hava şartlarından veya farklı sebeplerden dolayı geciktiğinde çiftçilerimizi kurtarıyor. Erkenci çeşit olması nedeniyle geç ekimlerde üretici ürün alabiliyor. Bu yıl 6 çeşidimiz tescil edilmiş oldu. Bu 6 çeşidimizin de Türk tarımına katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.