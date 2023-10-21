Teknolojik İlerleme Bu Sektörde Çalışanları İşsiz Bırakacak! 1 Milyon Kişi İşsiz Kalacak

Teknolojik ilerlemeler, sektörleri köklü bir şekilde değiştiriyor. İş süreçleri daha verimli ve sürekli hale gelirken, bu durum madencilik sektöründe de önemli değişikliklere yol açıyor.

Küresel Enerji Gözlemleri ve Madencilik Sektörü

Kömür madenciliği, enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip. Ancak, rüzgar ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarına olan ilgi arttıkça, kömür madenlerinin geleceği belirsizleşiyor. Global Energy Monitor (GEM) tarafından yapılan araştırmalar, bu dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor.

İstihdamda Büyük Düşüş Öngörüsü

Mevcut durumda, dünyada 2,7 milyon madenci kömür madenlerinde çalışmaktadır. Ancak 2035'e kadar bu sayının yarısından fazlasının işini kaybetmesi bekleniyor. Bu durum, madenciler için ciddi bir risk oluşturuyor.

2050 yılına gelindiğinde, bu sayının 1 milyona yaklaşması öngörülüyor. Özellikle Asya'da bulunan madencilerin büyük bir kısmı, bu durumdan olumsuz etkilenecek.

Asya'da Madencilik ve İstihdam

Dünya kömür üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiren Çin, en çok madenciye sahip ülkelerin başında geliyor. Hindistan ise, bu sıralamada ikinci sırayı alıyor. Madenlerin kapanmasıyla birlikte bu iki ülkede istihdam kaybı yaşanması bekleniyor.

Endonezya, Rusya ve Avrupa, diğer önemli madencilik bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye'deki Madencilik Durumu

Türkiye madencilik sektörü, dünya genelinde yaşanan değişikliklerden etkileniyor. Şu an itibarıyla Türkiye'de 12 bin madenci bulunmaktadır. Ancak 2050'ye kadar bu sayının 2 bin kadarının işsiz kalabileceği öngörülüyor.

Geleceğe Dair Öneriler ve Değerlendirmeler

GEM'in yetkilileri, madenlerin kapanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Ancak bu süreçte, madencilerin ekonomik ve sosyal zorluklarla karşılaşmaması için önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Temiz enerjiye geçişin sadece bir slogan olmaması için, madencilik sektörünün endişelerini dikkate alarak proaktif adımlar atılması gerektiği belirtiliyor.