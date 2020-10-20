TEB, BiGG girişimcilerine destek vermeye devam ediyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Girişim Bankacılığı ile yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında 2015 yılından bu yana çok sayıda girişimcinin hibe desteğinden yararlanmasına aracılık eden TEB, başarısıyla iki yıl daha uygulayıcı kuruluş olmaya hak kazandı. Bu doğrultuda TEB, ülke genelinde bulunan yedi TİM-TEB Girişim Evi ile farklı bölgelerden teknolojik iş fikri sahibi girişimcilerin BiGG Programı’na başvurularını kabul edecek ve çeşitli desteklerle 200 bin TL hibe desteğinden yararlanmalarını sağlayacak.

İlk olarak 2015 yılında BiGG Programı’nın uygulayıcı kuruluşları arasında yer alan TEB, bugüne kadar Türkiye’nin 77 ilinden 4 binin üzerinde teknolojik iş fikri başvurusu topladı ve 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe desteği almasında köprü rol oynadı. Ayrıca, TEB’in desteklediği BiGG girişimcilerinin toplam cirosu 23 milyon TL’ye ulaştı.

Ali Gökhan Cengiz: “Bugüne kadar 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe almasına destek olduk”

Konuyla ilgili konuşan TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, “TEB Girişim Bankacılığı ile girişimcilik ekosisteminin her alanında yer alıyor; yenilikçi ve parlak fikirlerin ekonomiye katılımına destek veriyoruz. 2015 yılından bu yana TÜBİTAK’ın Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında akredite kuruluşlardan biriyiz. BiGG Programı’nda geçen yıllarda sunduğumuz desteklerle en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan uygulayıcı kuruluşlar arasında yer aldık ve bugüne kadar 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibeden yararlanmasına aracı olduk. Önümüzdeki dönemlerde bu rakamları daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz” dedi.

TEB olarak program kapsamında elde ettikleri başarılı sonuçlarla iki yıl daha uygulayıcı kuruluş olma hakkını elde ettiklerini belirten Cengiz, “Daha fazla girişimciye iki yıl boyunca destek sunmaya, özel programlarla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TİM-TEB Girişim Evi, girişimcileri Step Up Programı ile TÜBİTAK’a hazırlıyor

Ülkenin dört bir yanında projelerini gerçekleştirmek isteyen parlak fikirli girişimcilere yedi ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri ile destek verdiklerini belirten Cengiz, “TİM-TEB Girişim Evi’nin bulunduğu illerde, yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimler ile girişimci işletmeleri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Özellikle TÜBİTAK BiGG programına başvuran girişimcilerimizi kabul ettiğimiz Step Up programı ile yenilikçi teknoloji iş fikri sahiplerine danışmanlık, teknik mentorluk, ofis desteği, yatırımcılarla buluşturma gibi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden projenin tanıtımına, projenin yatırımcılara sunulmasından müşteri bulunmasına kadar her aşamada destek veriyoruz” dedi.