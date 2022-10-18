TCMB, menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan değişikliklere ilişkin TCMB'den yapılan açıklamada, Banka'nın geçen yılın aralık ayında liralaşma stratejisi kapsamında yabancı para mevduattan Türk lirası mevduata dönüşümü desteklemeye başladığı ve Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım attığı anımsatıldı.

Devreye alınan bu uygulama neticesinde banka bilançolarındaki Türk lirası payı artarken, bankaların fonlama vadesinin uzadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulama banka bilançolarını güçlendirerek finansal istikrarı desteklemiştir. Bu zaman zarfında bankalar TCMB tarafından 2021 sonunda belirlenen dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmiş ve liralaşma stratejisi kapsamında başlatılan Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi uygulamasına uyum göstermiştir. Söz konusu Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellenmiştir. Dönüşüm oranı yerine 2023 başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilmektedir."

Açıklamada, yılın geri kalanında ve 2023'te de liralaşma stratejisi kapsamında adımlar atılmaya devam edileceği vurgulandı.

Daha önceki Tebliğ'de menkul kıymet tesis oranı yüzde 3 olarak uygulanıyordu.

Tebliğ'e eklenen geçici madde ile menkul kıymet tesis oranı artışına ilişkin geçiş dönemi uygulaması da detaylandırıldı. Buna göre, menkul kıymet tesis oranında yapılan 2 puanlık artış üzerinden hesaplanan tutarın 28 Ekim hesaplama tarihinde üçte biri, 25 Kasım hesaplama tarihinde üçte ikisi dikkate alınacak.

İlave menkul kıymet tesisine ilişkin geçiş dönemi uygulaması

Öte yandan Tebliğ değişikliği ile bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre ilave olarak menkul kıymet tesis edilecek.

Gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı hesaplanan oranlardan herhangi biri yüzde 50'nin altında kalan bankalar için 7 puan, yüzde 50 ila 60 arasında olan bankalar için 2 puan menkul kıymet tesis oranına ilave edilecek.

İlave menkul kıymet tesisine ilişkin geçiş dönemi uygulaması kapsamında hesaplanan tutarın 30 Aralık hesaplama tarihinde üçte biri, 27 Ocak 2023 hesaplama tarihinde üçte ikisi dikkate alınacak.