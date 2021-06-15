TCMB'den Çin ile yapılan swap anlaşmasına ilişkin duyuru TCBM'den "TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası(swap) anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştır." duyurusu yapıldı.

15 Haziran 2021 Salı 21:24