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TCMB'den Çin ile yapılan swap anlaşmasına ilişkin duyuru

TCBM'den "TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası(swap) anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştır." duyurusu yapıldı.

TCMB'den Çin ile yapılan swap anlaşmasına ilişkin duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzalanan swap anlaşmasına ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığı bildirildi.

Artırılan söz konusu rakamın bugün itibarıyla TCMB hesaplarına girdiği belirtilen duyuruda, "Para takası anlaşmasının temel hedefi, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır." denildi.

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