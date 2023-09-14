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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu haberimiz detaylarında...

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.07695
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.26931
BHDBAHREYN DİNARI71.5113
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.24539
BAMBOSNA HERSEK MARKI14.7370
BWPBOTSVANA PULASI1.9767
BRLBREZİLYA REALİ5.4779
DZDCEZAYİR DİNARI0.19620
CZKÇEK KORUNASI1.1815
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00175
MADFAS DİRHEMİ2.6319
PHPFİLİPİN PESOSU0.47506
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.4216
GELGÜRCİSTAN LARİSİ10.2206
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.32451
HRKHIRVATİSTAN KUNASI3.8243
HKDHONG KONG DOLARI3.4404
IQDIRAK DİNARI0.02056
ISKİZLANDA KRONU0.19888
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.05782
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00682
LYDLİBYA DİNARI5.5510
HUFMACAR FORİNTİ0.07522
MKDMAKEDONYA DİNARI0.46959
MYRMALEZYA RİNGGİTİ5.7521
MXNMEKSİKA PESOSU1.5707
EGPMISIR LİRASI0.87085
MDLMOLDOVA LEYİ1.4995
NADNAMİBYA DOLARI1.4216
NGNNİJERYA NAİRASI0.03495
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00222
PENPERU YENİ SOLU7.2789
PLNPOLONYA ZLOTİSİ6.2412
RSDSIRP DİNARI0.24652
SGDSİNGAPUR DOLARI19.7921
SDGSUDAN POUNDU0.04488
SYPSURİYE LİRASI0.00207
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.4216
THBTAYLAND BAHTI0.75290
TNDTUNUS DİNARI8.5718
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI7.7056
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.72917
OMRUMMAN RİYALİ69.9502
JODÜRDÜN DİNARI37.9847
VNDVİETNAM DONGU0.00111
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ7.0427
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.84366
NZDYENİ ZELANDA DOLARI15.9661

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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