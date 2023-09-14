TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
Yayınlanma:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu haberimiz detaylarında...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.07695
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.26931
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|71.5113
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.24539
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|14.7370
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|1.9767
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|5.4779
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.19620
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|1.1815
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00175
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|2.6319
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.47506
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|1.4216
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|10.2206
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.32451
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|3.8243
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|3.4404
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.02056
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.19888
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.05782
|COP
|KOLOMBİYA PESOSU
|0.00682
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5510
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.07522
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.46959
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|5.7521
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|1.5707
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.87085
|MDL
|MOLDOVA LEYİ
|1.4995
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|1.4216
|NGN
|NİJERYA NAİRASI
|0.03495
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00222
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|7.2789
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|6.2412
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.24652
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|19.7921
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.04488
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00207
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|1.4216
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.75290
|TND
|TUNUS DİNARI
|8.5718
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|7.7056
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.72917
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|69.9502
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|37.9847
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00111
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|7.0427
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.84366
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|15.9661
Ekonomi