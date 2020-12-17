T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Girişimcilere Tam Destek

9 Aralık 2020 Cumartesi saat 10:30-16:00’de; İsmail Hilmi ADIGÜZEL ve Dr. Öğretim Üyesi Duygu HIDIROĞLU başkanlığında planlanan; Sosyal Girişimcilik alanında “Dünya’ da en çok ülke katılımlı” Çalıştay olma, Türkiye Girişimcilik Ekosisteminde son 4 yılda gerçekleşen “tek uluslararası” Sosyal Girişimcilik Çalıştayı olma ve Türkiye’de gerçekleştirilen “ilk Akademik” Sosyal Girişimcilik Çalıştayı olma özelliklerine sahip, “Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı 2020” ye katılımın yoğun olması bekleniyor.

Geçen yıl 936 başvuru alan ve İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayında, Kanada, İngiltere, Endonezya, İtalya, Hindistan, Mısır, İspanya, Yunanistan, Çin, Hong Kong, Portekiz, Gürcistan gibi 20 farklı ülkeden katılımcılar misafir edildi.

Çalıştay başkanlarından İsmail Hilmi Adıgüzel; “Tarama çalıştaylarını önemsiyoruz zira diğer ülkelerdeki sorunlara sürdürülebilir bir yöntem ile başarılı bir şekilde mücadele eden sosyal girişimleri tek bir raporda topluyor kamuoyunun hizmetine sunuyoruz. Her yaştan ve her ülkeden girişimciye ilham olması için güncel örneklerin sık sık derlenip bu şekilde sunulması gerektiğini oldukça önemli buluyoruz ” dedi.

Diğer çalıştay başkanlarından Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu ise Sosyal Girişimcilik alanının Türkiye’de Akademik Camiada bilimsel araştırmaların az olduğu ve henüz keşfedilmeyen bakir bir alan olduğunu fakat; Dünya’da Harvard, MIT, Oxford, Yale, Cambridge vb. akademiye öncülük eden en başarılı üniversitelerde bu alanda açılan programlar ve bölümler sayesinde ana bilim dalı olarak kabul gördüğünü ve oldukça önemsendiğini belirtti. Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Sosyal Girişimcilik faaliyetlerine gereken değerin verilmesi için gereken bütün çabayı gösterdiklerini ifade eden Hıdıroğlu ‘’ Social Business Global ile bu sene yapılan iş birliği neticesinde düzenlenecek Çalıştayla Sosyal Girişimciliğin akademik olarak da kabulüne öncülük etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Adıgüzel ve Hıdıroğlu “Bu yılki organizasyonu fiziksel olarak yapabilmeyi çok arzu etmemize rağmen sürdürülebilirliğe önem verdiğimiz için pandemi şartlarından dolayı teknolojik imkanları kullanarak Online olarak gerçekleştirme kararı verdik. 19 Aralık 2020 Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız Çalıştay son 4 yıl içinde Türkiye'de girişimcilik ekosistemindeki tek uluslararası çalıştay olma özelliğine sahiptir. Çalıştay’ da her ülke grubundan en az bir TC uyruklu öğrencinin yer alması sağlanarak elde edinilen deneyimin ve ekip çalışmasının yoğunlukla ülkemizde kalmasını hedeflemekteyiz. Çalıştayda sosyal sorunların tespiti ve çözüm yolu bulunması ile ilgili olarak da aynı anda birçok gurupla eş zamanlı atölye çalışmaları yapılacak olup; bu atölye çalışmalarında ise sosyal sorunların tespiti ve bu sorunlara nasıl kalıcı çözümlerin geliştirilebileceğine dair var olan örnekler ışığında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Katılımcıların Çalıştay ile kazanacakları network ve tecrübe ile başarılı birer sosyal girişimci olmaları ve sosyal fayda odaklı işletmeleri hayatlarının her alanında önemseyip önceliklendirmeleri sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı..

Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı ile birçok ülkede başarılı sosyal girişim örnekleri araştırılacak. Araştırmaların sonuçlarının ise Çalıştay Nihai Raporu’nda paylaşılarak akademik literatüre katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede sosyal fayda odaklı işletme kurmak isteyen veya işletmelerini sosyal fayda odaklı işletmeye dönüştürme eğiliminde olan kişi ve kurumlara ilham ve rehber olunması hedeflenmekte.

Uluslararası arenada önemli başarılar elde etmiş girişimcilerin yapacakları konuşmalarla, Türkiye'de gerçekleştirilen diğer uluslararası etkinlik ve çalışmalardan da bilgi aktarımının olacağı Çalıştay sonunda, katılımcılara Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Social Business Global Derneği işbirliğinde sertifikaları verilecek.