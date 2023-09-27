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TBMM'nin Gündeminde Airbnb: Yeni Düzenlemeler Neleri Değiştirecek?

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TBMM'nin Gündeminde Airbnb: Yeni Düzenlemeler Neleri Değiştirecek?
Meclisin yeni dönemde açılmasına az bir süre kala, AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, turizm sektöründeki önemli gelişmeler hakkında bilgilendirme yaptı. Karaismailoğlu, sektörün gelişimini teşvik eden adımlara işaret ederek, "Kayıtsız hizmetleri düzenleme" altında Airbnb ve daire kiralama gibi unsurlara dikkat çekti.

Meclisin yeni dönemde açılmasına az bir süre kala, AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, turizm sektöründeki önemli gelişmeler hakkında bilgilendirme yaptı. Karaismailoğlu, sektörün gelişimini teşvik eden adımlara işaret ederek, "Kayıtsız hizmetleri düzenleme" altında Airbnb ve daire kiralama gibi unsurlara dikkat çekti.

Deprem ve Kentsel Dönüşüm Üzerine Stratejik Planlar

Kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'nin birinci maddesi olarak gördüğü deprem ve kentsel dönüşüm yasa teklifi üzerinde titizlikle çalışıldığını belirten Karaismailoğlu, bu alandaki düzenlemelerin vatandaşa avantaj sağlayacağını ve depremle mücadelede daha etkin adımlar atılacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapıda Atılan Adımlar

Türkiye'nin son 20 yıl içerisinde ulaştırma ve altyapı konusundaki atılımlarıyla dikkat çektiğini belirten Karaismailoğlu, bu yatırımların Türkiye'yi dünya lideri yapma yolunda güçlü bir altyapı oluşturduğunu dile getirdi.

TBMM'de Yeni Düzenlemelerin Gündemde Olacağına Dikkat Çekti

Karaismailoğlu, yeni yılda TBMM'nin gündemine alacağı düzenlemelere de değinerek, bu düzenlemelerin Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.

Yasal Uygulamalarda Sıkı Denetimler

Turizm sektöründeki yatırımları teşvik ederken, yasa dışı uygulamaların önlenmesi konusunda çalışmalara başlandığını belirten Karaismailoğlu, yasal uygulamaların sıkı bir şekilde denetleneceğini ve turizm ticaretinin bu yönde düzenleneceğini ifade etti.

Taşımacılık Sektöründe Yenilikçi Adımlar

Karaismailoğlu, taşımacılık sektörüne yönelik yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu, bu düzenlemelerin raylı sistemleri tamamlayan otobüs, minibüs ve taksilerin çalışma şartlarını düzenleyeceğini ve vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacağını belirtti.

Bu yenilikçi adımlarla Türkiye'nin hem turizm sektöründe hem de kentsel dönüşüm ve taşımacılık alanlarında büyümesi ve gelişmesi hedeflenmektedir. Yeni dönemde TBMM'nin gündeminde yer alacak bu önemli düzenlemeler, ülkenin genel gelişimine katkıda bulunacak.

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