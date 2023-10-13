TBMM'den Onay: 11 Haneli T.C. Kimlik Numarası ile 1900 TL Destek Başvuruları Başladı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) onay alan Aile Destek Programı kapsamında, vatandaşlara ekonomik destek sağlanacak. Bu destekten faydalanmak için 11 haneli T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunabilirsiniz. İşte bu ödemenin detayları:

Devletten Destek Başvuruları Başladı 2023 yılı Aile Destek Programı kapsamında yapılan düzenlemeye göre, sosyal yardım ve destekler T.C. kimlik numarası ile yapılacak başvurular sonucunda verilecek. Başvurular için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları veya e-devlet sistemi kullanılabilir. Ödemeler 15 Ekim tarihi itibarıyla hesaplara yatırılacak ve sabah saatlerinde 1900 TL olarak ödenecek.

4 Milyon Haneye Destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan destek programı, 4 milyon haneye sosyal yardım desteği sunmayı hedefliyor. Geçen yıl başlatılan bu kampanya, 2023 yılında da devam edecek. Aile Yardım Paketi, 12 ay boyunca her ay PTT veya IBAN numaralarına ödeme yapacak. Başvuru yapmaya gerek kalmadan, belirli koşulları sağlayanlar bu desteklerden yararlanabilecekler.

Aile Destek Paketi Başvuru Koşulları Aile Destek Paketi'nden yararlanmak için hane içinde bulunan kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Başvurular, e-devlet aracılığıyla veya fiziksel başvuru yöntemleriyle yapılabilir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılan başvurular sonucunda ödemeler hesaplara aktarılacaktır.

Sosyal Yardım Ödemelerine Zam Geldi Aile Destek Paketi kapsamında verilen sosyal yardım ödemelerine zam yapıldı. Ödemeler en az 850 TL'den başlayıp, en fazla 1250 TL'ye kadar artış gösterdi. Ek çocuk bileşeni ile birlikte toplam yardım miktarı 1900 TL'ye kadar çıktı. Ödeme almak isteyenler, bakanlıklar tarafından belirlenen koşullara uygunsa bu destekten yararlanabilecekler. 15 Ekim itibarıyla ekim ayı ödemeleri hesaplara aktarılacak.

Sonuç olarak, TBMM tarafından onaylanan Aile Destek Programı kapsamında, 11 haneli T.C. kimlik numarası ile başvurarak 1900 TL destek alabilirsiniz. Bu destek, ihtiyaç sahiplerine ekonomik rahatlık sağlamayı hedefliyor. Başvuruları takip ederek bu destekten faydalanabilirsiniz.