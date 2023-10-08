TBMM'den GEÇTİ: 15 Ekim'de Kişi Başı 6 Bin TL Yardım Parası Ödenecek

Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemeye devam ediyor. Son olarak TBMM'de onaylanan bir program kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlara kişi başı 5.098 TL devlet desteği verileceği açıklandı. Bu önemli destek programı 15 Ekim tarihinde uygulanmaya başlayacak.

IBAN Numarasına 5.098 TL Devlet Desteği

15 Ekim tarihinde başlayacak olan bu destek programı kapsamında, vatandaşların IBAN numaralarına 5.098 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, PTT şubeleri üzerinden de alınabileceği gibi, IBAN numaraları üzerinden de talep edilebilecek.

Başvuruda Bulunacak Kişilerde Aranan Özellikler

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlara yönelik nakit destek fırsatları sunmaya devam ediyor. Evde bakım maaşı da bu desteklerden biri olarak öne çıkıyor. Evde bakım maaşı alabilmek için bazı şartlar aranıyor. Başvuruda bulunacak kişinin ağır engelli raporu olması, gelir testi yaptırması, hane içinde kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin yarısından az olması gibi kriterlere uygun olması gerekiyor. Ayrıca, bakım hizmeti veren kişinin akraba olması veya olmaması, başka bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması gibi şartlar da aranmaktadır. Başvuru işlemleri e-devlet üzerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Her Ayın 15'inden 30'una Kadar Yapılan Ödemeler

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inden 30'una kadar yapılmaktadır. Temmuz ayı itibarıyla yapılan güncelleme ile maaş miktarı yüzde 17,5 oranında artırılarak 5.098 TL'ye yükseltilmiştir. Bu destekten faydalanan kişilerin gelir durumu düzenli olarak kontrol edilmekte ve gelir testi sonuçlarına göre maaş miktarında değişiklikler yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bu destek programları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik olarak destek sağlamakta ve yaşam standartlarını iyileştirmektedir. Başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak bu desteklerden faydalanabilirler. Bu yardımlar, ihtiyaç sahibi vatandaşların maddi olarak rahatlamalarına ve daha iyi bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamaktadır.