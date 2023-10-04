TBMM'de Saat 13:00'da Onaylandı! Borcu Olanlar Borcunu Kapatabilir..

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son dakika duyurusuna göre, ülkenin finansal sıkıntı yaşayan vatandaşlarına büyük bir destek sağlayacak bir kredi kampanyası başlatılıyor. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan bu özel kampanya, bankalardaki borçları olan vatandaşlar için büyük bir umut olacak.

Kamu Bankalarıyla Borç Kapatma İmkanı Başladı!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, vatandaşların 10.000 TL ve üzeri borçlarını kapatabilmeleri için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, vatandaşların borçlarını en fazla 36 ay vadeli olarak ödeme fırsatı sunuluyor. Bununla birlikte, kampanyaya katılan vatandaşların ilk taksit ödemeleri 3 ay ertelenecek. Bu önemli adım, finansal sıkıntı yaşayan vatandaşların maddi açıdan rahatlamalarına yardımcı olacak.

Kampanya, ihtiyaç kredisi borçları, kredi kartı borçları ve bankalardaki kredili mevduat hesabı borçlarını kapatma olanağı sunarken, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi büyük krediler bu kampanyaya dahil değil. Ancak, bu tür kredilerin vade sürelerinin uzatılması veya yeniden yapılandırılması da mümkün olabilir.

Başvuru ve Şartlar Belli Oldu!

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların banka şubelerine başvururken bazı belgeleri sunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında talep edilen belgeler arasında gelir belgesi bulunuyor. Ayrıca, sigortalı olarak çalışan bireylerden, en az 12 ay boyunca aynı iş yerinde sigortalı olarak çalıştıklarını kanıtlamaları bekleniyor. Esnafların vergi levhasının en az 2 yıl kesintisiz olarak faal olduğunu göstermeleri gerekiyor. Emekliler içinse emekli maaşlarının bu bankada olması gerekmektedir.

Başvuru esnasında, borç kapatma limitinizi belirlemeniz ve hesap numaranızı belirtmeniz önemlidir. Örneğin, 40.000 TL borç kapatma talebiniz varsa, sadece bu miktar kadar kredi kullanabilirsiniz.