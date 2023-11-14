Tavuktan Kötü Haber Geldi, Zam Kapıda

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ait kümes hayvancılığı ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, eylülde yıllık bazda bazı ürünlerde artış yaşanırken, bazılarında ise azalış görüldü.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ YÜZDE 8,9 DÜŞTÜ

Tavuk yumurtası üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak olumlu bir tablo çizdi. Ancak, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,3 azalırken, tavuk eti üretimi yüzde 8,9 ve hindi eti üretimi yüzde 32,2 oranında düşüş gösterdi. Aylık bazda ise tavuk eti üretimi yüzde 5,7 azalarak 191 bin 454 ton olarak kaydedildi. Tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,2'lik bir artışla 1 milyar 763 milyon 340 bin adede yükseldi.

Uzmanlar, üretimdeki düşüşe bağlı olarak tavuk eti fiyatlarında zam beklendiğini söylüyor.

SÜT ÜRETİMİ YÜZDE 7,7 ARTTI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı ise yıllık bazda yüzde 4,6 arttı ve 786 bin 213 ton oldu. İnek peyniri üretimi yüzde 7,7, ayran üretimi yüzde 6,5, yoğurt üretimi yüzde 4 ve içme sütü üretimi yüzde 0,4 artarken, tereyağı üretimi yüzde 8,6 oranında azaldı. Aylık bazda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı yüzde 4,5'lik bir düşüşle 786 bin 213 ton oldu. İçme sütü üretimi ise aylık bazda yüzde 11 artarak 123 bin 742 ton olarak gerçekleşti.