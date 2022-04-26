TAV Havalimanları yılın ilk çeyreğinde 10 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanlarından yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlar paylaşıldı.

Buna göre, TAV Havalimanları, ilk çeyrekte 4,3 milyon dış hat ve 5,7 milyon iç hat yolcusu olmak üzere toplamda 10 milyon yolcuya hizmet vererek geçen yılın aynı dönemine göre yolcu trafiğini yüzde 131 artırdı. TAV’ın cirosu ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146 artarak 149,2 milyon avro oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yılın ilk çeyreğinde, Antalya’yı 2027 yılından sonra işletecek ortak girişimlerini 375 milyon avro büyüklüğünde bir sermaye ile fonladıklarını belirterek, "Kira peşinatının kalan kısmı için finansmanı tamamladık ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine 1,8125 milyar avro tutarındaki kira peşinatı ödememizi yaptık. İçinde bulunduğumuz büyük jeopolitik türbülans içerisinde bu finansmanı kapatabilmemizi büyük bir başarı olarak görüyorum. Oldukça zor şartlar altında ve çok kısa sürede kapattığımız bu finansman hem Antalya’nın varlık kalitesini hem de TAV’da biriktirdiğimiz entelektüel sermayeyi açık bir şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

"Bu çeyrek Türkiye dışı ciromuz konsolide cironun yüzde 63’üne ulaştı"

Şener, dış hat yolcusunda yaşanan büyük toparlanmanın devamı ve Almatı’nın da katkısıyla birinci çeyrekte 2019’a kıyasla FAVÖK’ün yüzde 88’ini telafi ettiklerini ve salgının başından beri yakaladıkları en yüksek telafi oranını elde ettiklerini aktararak, bu yüksek oranla salgın öncesi çeyreklik FAVÖK seviyelerine de oldukça yaklaşmış olduklarını bildirdi.