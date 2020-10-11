Taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya dayandı

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ve bankacılık sektörünün katkı sağladığı avantajlı vade ve faiz imkanlarının etkisiyle taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya yaklaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi şekilde etkilediği sektörlerden olan otomotiv; istihdam, ihracat, yan sanayi, yedek parça gibi farklı kanallar üzerinden ekonominin önemli alanlarından birini oluşturuyor.

Yılın ilk 3 ayında sırasıyla 27 bin 273, 47 bin 122 ve 50 bin otomobil ve hafif ticari araç satılırken, salgının etkisiyle nisan ve mayıs aylarında araç satışları 26 bin 457 ve 32 bin 235 adetlere kadar geriledi.

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ve sektörün de destek verdiği düşük maliyetli kredi imkanları, yılın üçüncü çeyreğinde hem satışlara hem de taşıt kredi hacmine yansıdı. Bu dönemde Türk bankacılık sektörünün taşıt kredi bakiyesi ve satışları rekor kırdı.

Taşıt kredisi artışı 3. çeyrekte 6,6 milyar lira

Geçen yılın sonunda 21,2 milyar lira olan taşıt kredi bakiyesi, 2020'nin ilk çeyreğinde 1,8 milyar lira artışla 23 milyar liraya yükseldi. Kovid-19'un ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle nisan sonunda taşıt kredi bakiyesi sınırlı düşüşle 23 milyar liranın altına gerilerken, mayıs sonunda tekrar 23,2 milyar liraya yükseldi.

Kamu bankalarının haziran ayında taşıt kredi faiz oranlarını tarihi düşük seviyelere çekmesi, otomotiv sektöründe de canlanmayı beraberinde getirdi. Haziran ayıyla birlikte taşıt kredilerinde güçlü büyüme görüldü. Taşıt kredilerindeki artış, haziran ve temmuzda aylık 2,3 milyar ve 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Ağustos ve eylül aylarında taşıt kredi faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle taşıt kredileri bir miktar ivme kaybetti. Ağustos ve eylül aylarında taşıt kredilerindeki artış sırasıyla 1,6 milyar ve 1,5 milyar lira oldu.

Yılın 9 aylık döneminde taşıt kredi bakiyesinde 10,8 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Taşıt kredi bakiyesi, eylül sonu itibarıyla 32 milyar liraya ulaştı.