Tarımın geleceği; toplumların, dünyanın ve insanlığın geleceği demek

Yaşar Holding Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Başkan Yardımcısı Hasan Girenes, tarımın geleceği için Türkiye’deki tarımın geliştirilmesi ve sürdürülebilir faaliyetler ile desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Hasan Girenes, “Tarım, her gün sık sık yaşamımıza dokunan bir sektör. Ancak birçoğumuz tarımın hak ettiği ilgi ve saygıyı gıdaya karşı oluşan hassasiyetlerimiz ile pandemi döneminde fark edebildik. Ülkemiz çok şanslı bir coğrafyada yer alıyor ve sahip olduğu bu coğrafyanın tarımsal potansiyeli oldukça fazla. Zengin toprakları, farklı iklim kuşakları ve zengin habitatı açısından Türkiye büyük bir çeşitliliğe ve avantaja sahip. Ülkemizde son yıllarda hayvancılık faaliyetleri ve hayvansal üretim hızı da büyüyor. Hem 83 milyon insanımız için, hem de tarımsal kaynaklar açısından bizim gibi şanslı olmayan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için üretiyoruz. Aynı global ölçekten bakarsak birçok tarımsal üründe rekabet üstünlüğümüz olduğunu da görüyoruz” dedi.

Tarımın gelişimi toplumların geleceğini şekillendiriyor

“50 sene önce 1 hektar tarım alanı 2 kişiyi besleyebiliyorken bugün 5 kişiyi besleyebiliyor. İlerleme tamam ama yeterli değil. Gelecek yıllarda 1 hektar alanın 5 kişiyi değil 10 kişiyi besleyeceği şekilde verimliliği artırmamız gerekiyor” diyen Hasan Girenes, önümüzdeki 40 yılda üretilmesi gereken gıdanın, geriye doğru 6 bin yılda üretilenden daha fazla olacağını belirtti. Hasan Girenes, “Gelecek dönemde çok ciddi bir görev bizleri bekliyor. Bu süreçte ülke olarak tarımsal potansiyelimizi değerlendirmek ve fırsata dönüştürmek için sürdürülebilir çalışmalar yapmamız gerekiyor. Tarımsal faaliyetlerin gelişimi ve verimliliği toplumların geleceğini de şekillendiriyor. Tarım sektöründeki tüm paydaşların tarımın geleceği ile ilgili daha çok çalışması; üretim ve geliştirme odaklı yeniliklere imza atması gerekiyor.” dedi. Hasan Girenes, “Ülkemiz tarımı hayati değer taşıyor ve kendi haline bırakılamayacak kadar kıymetli. İyi bir planlama ve yönlendirme ile tarım ve su kaynaklarımızın gelişimine rehberlik yapılmalı. Mutlaka bilgi ve teknoloji destekli şekilde...” dedi.

Küresel tarımda dijital rönesans dönemini yaşadığımızın altını çizen Hasan Girenes, tarımdaki dijital dönüşümün insan zekâsı, becerileri ve etkin işbirlikleri sayesinde gerçekleştiğini, etkin iletişim ve işbirliğine önümüzdeki yıllarda daha fazla ihtiyacımız olacağını vurguladı.

Topluluğumuz yarattığı ekosistem ile ülkemizin yarınları için çalışıyor

Tüm Yaşar Topluluğu şirketlerinin yarattığı ekosistem ile ülkemizin yarınlarını gözeterek sürdürülebilirlik ekseninde hareket ettiğinin altını çizen Hasan Girenes “Topluluğumuz, Türkiye ve dünyadaki sanayi ve tarımsal dönüşüme uyumlu, etik değerlere ve çevreye duyarlı, kalite ve verimlilik artışına odaklı bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmeye önem veriyor. Topluluk tarımsal ekonominin geliştirilmesi için ortaya koyduğu faaliyetler ile tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlıyor. Ayrıca tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için başta üreticileri olmak üzere tüm paydaşlarını bu konuda desteklemeye ve geliştirmeye devam ediyor” diye konuştu.

Girenes, “Yaşar Topluluğu’nun tarım şirketi olan Çamlı Yem Besicilik ile tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Aynı zamanda insan sağlığını koruyan, çevreye değer veren, hayvan sağlığı ve refahını önemseyen bir anlayışla “İyi Tarım Uygulamaları”nı gerçekleştiriyoruz. Çamlı Yem Besicilik’in Manisa Beydere’de bulunan Organik Süt Hayvancılığı İşletmesi, Avrupa Birliği Organik Tarım Komisyonu’na akredite IMO Control tarafından gerçekleştirilen denetim ile “Organik Tarımsal ve Hayvansal Üretim Sertifikası”na sahip. Sözleşmeli üretim yöntemiyle de bölgede organik tarımı destekleyerek kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımının azaltılmasını hedefliyoruz. Bu eksende yapılan çalışmalar ile tarım ve hayvancılık alanında sektöre ve üreticiye katkılarımızı her geçen yıl arttırıyoruz. Çamlı Yem ve Besicilik, Pınar Enstitüsü işbirliği ile her yıl çeşitli illerde süt üreticilerine eğitimler veriyor; Hayvan Sağlığı, Hayvan Besleme, Hijyen, Sağım Uygulamaları gibi konularda üreticilerimizin bilinçlenmesine destek oluyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.