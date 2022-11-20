Tarımı desteklemeye devam edeceğiz

Hakkari'deki programları kapsamında Hakkari Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katılan Kirişci, Hakkari'nin Irak ve İran'la komşuluğu nedeniyle ülke güvenliği bakımından önem taşıyan illerden biri olduğunu söyledi.

Bugün ülkede huzur ve güven ortamının sağlanmasında bölgede görev alan asker, polis, güvenlik korucusu ve vatandaşların büyük emeğinin olduğunu vurgulayan Kirişci, bu çalışmaların üstün başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin enerjisini yıllarca bir takım vesayet odaklarının baskılarına harcadığını aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"İşte 68-78 kuşağı, Alevi, Sünni, Kürt, Türk denildi. Sonra laik, anti laik. Ne malzeme buldularsa kullandılar. En sonunda başımıza bir FETÖ belası sardılar. Türkiye açısından 15 Temmuz 2016'yı milat olarak gören bir kardeşinizim. Türkiye kendine geldi. Kendiyle ilgili baştan ayağa bir değerlendirmede bulundu. Yeni bir yürüyüş ortaya koydu. Gelecek yıl da Allah izin verirse Cumhuriyetimizin yüz yılı geride kalmış olacak. Yeni bir yüzyıla başlayacağız. Dününü bilmeyen, bugünü anlayamadığı gibi gelecekle ilgili de bir çalışmayı ortaya koyamaz. Mutlak surette dünden alacağımız dersi bugünden değerlendirip yarına şekil vermemiz gerekiyor. Türkiye Yüzyılı perspektifinde de çalışmalarımız bunun üzerine oturuyor."