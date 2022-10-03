Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Tahıl koridoruyla dünya nefes aldı

Bakan Kirişci, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programındaki konuşmasında, Türkiye'nin önemli bir tarım şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar ülkeye çok önemli hizmetler yaptığını ifade eden Kirişci, son 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda büyük bir dönüşümün yaşandığını kaydetti.

Türkiye'nin yaş ortalamasının 33 olduğuna dikkati çeken Kirişci, 20 yaş altı nüfusuyla Türkiye'nin Avrupa'da öne çıktığını ve ülkede teknoloji odaklı bir gençliğin yetiştirildiğini belirtti.

Bakan Kirişçi, vatan ve bayrak uğruna çok şehit verildiğini hatırlatarak, artık terörün kökünün kazınma aşamasına gelindiğini söyledi.

Türkiye'nin hızla gücüne güç kattığına işaret eden Kirişci, "Bugün dünyanın gündemini belirleyen bir Türkiye var. Özellikle BM'lerin her yıl açılış törenlerinde 'dünya beşten büyüktür' diyen ve bunu bütün dünyaya haykıran bir lider ve onun izlediği dış politika var." dedi.