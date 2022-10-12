Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: Dijital tarım, ormancılık ve hayvancılığa geçiyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı (UN SDSN) iş birliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde "Sürdürülebilirlik ve Tarımda Kadının Gücü Zirvesi" düzenlendi.

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, tüm dünyanın yaşanan son üç yılda tarım, sürdürülebilirlik ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu görüldüğünü belirterek, tarım ve teknolojiyi bir araya getirdikleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Gizligider, Türkiye'nin buğdayın ana vatanı olduğunu, ülkenin yaklaşık 4 saatlik bir uçuşla dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşılabildiğini ifade ederek, salgın sürecinde çiftçinin üretmeye devam ettiğini, Türkiye'nin dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden olduğunu, hemen hemen her başlıkta, her başak üründe kendine yeterlilik oranının yüzde 100'ün üzerinde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin yapacağı her çözümün aynı zamanda bölgesel olduğuna, ayrıca dünyayı da ilgilendirdiğine işaret eden Gizligider, "Türkiye şu anda tarımda en az 5 milyon 100 bin ama bunlar tabii tespit dolanlar, çok daha fazla nüfusa doğrudan istihdam sağlıyor. Son 20 yılın 16'sında tarım sektörü büyüme göstermiş Bunun birkaç yılında problem var bunun 2'si geçtiğimiz pandemi süreci, yine 2008'de küçük bir daralma var.

Yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılı itibarıyla tarımsal ihracatımız 2,7 milyar dolar. 2022 itibarıyla tahminimiz 30 milyar dolardan bahsediyoruz. Yine Avrupa Birliği ülkeleri arasında hayvancılıkta açık ara birinciyiz. Sadece nicelik olarak değil, aynı zamanda nitelik olarak da Türkiye hem Orta Doğu'yu hem yakın coğrafyayı beslemeye devam ediyor." diye konuştu.

Gizligider, konuşmasında bakanlık olarak verdikleri desteklerle projelerden de bahsetti. Açılış programı, konuşmaların ardından Gizligider'e hediye takdim edilmesiyle sona erdi.