Tarım ürünleri ihracatının lideri EİB sürdürülebilir gıda sistemi için çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye’nin gıda ve organik ürün ihracatının lideri olan yıllık 7,3 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç eden Ege İhracatçı Birlikleri olarak 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak ve gıda sistemimizin iyileştirilmesi için bütün paydaşlarımızla sıkı temas halindeyiz. Bu kapsamda ulusal bir yol haritası belirlemek için pestisitler, biyoteknik mücadele, sözleşmeli tarım gibi sürdürülebilir gıda sistemini baz alan net hedefler içeren önerilerimizi Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile istişare ettik. Tarım ve Orman Bakanımız da sözleşmeli tarım modeline geçiş için son hazırlıkların yapıldığını, bu uygulama başladığında üretimin kontrollü bir şekilde gerçekleşeceğini, kalıntı konusunda da önemli adımlar atılacağını dile getirdi.” dedi.

Başkan Uçak, “Kalıntısız ve kaliteli üretimle ihracat pazarlarımızı korumak, yeni pazar olanakları yaratmak için üreticiler, ihracatçılar, üniversitelerimiz, Bakanlıklarımız olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi ve İyi Tarım Uygulamaları Projemiz Ege İhracatçı Birlikleri olarak üreticilerimize kimyasal mücadele yerine biyoteknik mücadele için tuzaklar dağıtıyoruz. Bahçelerden numuneler alıp analiz ettiriyoruz, üreticilerimizle devamlı temas halindeyiz.” diye konuştu.

EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, AB Yeşil Mutabakatı’nın sorumluluklarına sektörlerimizi daha iyi hazırlayabilmek açısından önemli bir gündemi oluşturan sürdürülebilirlik üzerine 2019 yılından itibaren yoğun bir çalışma süreci başlattıklarını hatırlattı.

Başkan Işık, “EİB olarak diğer kurumlarla, üniversitelerle, araştırma enstitüleriyle, Tarım İl ve İlçe teşkilatları, borsalar, ziraat odaları, ticaret odaları gibi kurumlarla yaptığımız ortak çalışmalarla çiftçiden başlayıp rafa kadar uzanan tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlamak için çalışıyoruz. Aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemek için birçok proje yürütüyoruz. Kuru meyve sektöründeki başarının arkasında 35-40 yıldır devam eden sürdürülebilirlik eksenli çalışmalar yatıyor. Organikte de dünyada lideriz, organik gibi zor bir ürünü yapan ülkemiz pestisitte de önemli bir yol kat etti. Türkiye’nin Ege sayesinde organik sektöründe 35 yıllık büyük bir deneyimi var. Ege'nin tarıma ve gıdaya bakışı tamamen sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Türkiye 2022 yılında yüzde 15 artışla 34, 2 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, Ege İhracatçı Birlikleri yüzde 17 artışla 6 milyar 727 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu oldu. Hem iyi tarım uygulamaları, hem organik tarım teşvikleri gerekiyor. Devlet tarafından verilmiş ve verilecek olan desteklerin bu dinamiklere göre kurgulanması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya ihracatımızın devamlılığı için desteklere yönelik beklentilerimizi dile getirdik. Tarım ürünlerinin üretiminin devamlılığı, kalıntı sorununun çözülmesi, tarım ürünleri rekoltesinin dengeli bir şekilde artması ve Uzakdoğu pazarlarına açılmamız için destekler hususunda taleplerimizi istişare ettik.” dedi.

Toplantıya Ege İhracatçı Birlikleri adına, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Su Ürünleri Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Ege Zeytin Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Ege Zeytin Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun, Ege Zeytin Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Şarman, EİB Genel Sekreteri İ.Cumhur İşbırakmaz katılım sağlamıştır.