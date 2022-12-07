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Tarım sektöründen aylık ihracat rekoru

Tarım ihracatı kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 3 milyar 329 milyon dolara çıkarken, sektör söz konusu ayda ihracat rekoru kırdı.

EKONOMİ 07.12.2022, 11:50
Tarım sektöründen aylık ihracat rekoru

Tarım sektörü, 3 milyar 329 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 21 milyar 854 milyon dolara yükseldi.

Özellikle düzenlenen fuarlar ve ticaret heyetleriyle ihracatçıların pazarlarını genişletmesi tarım ihracatına önemli derecede katkı sağlıyor.

Tarım ihracatı ise kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 3 milyar 329 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü böylece kasım ayında aylık ihracat rekoru kırmış oldu.

Tarım ihracatı, geçen ayki toplam ihracatın yüzde 15,2'sini oluşturdu. Tarım grubu altındaki alt sektörlerde hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri rekor kırdı.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 78 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü de 64 milyon 258 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri tarım grubu içinde en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Kasım ayında bu sektörü, 764 milyon 645 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 356 milyon 380 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 354 milyon 890 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 231 milyon 495 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 224 milyon 828 bin dolarla fındık ve mamulleri, 169 milyon 120 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 75 milyon 680 bin dolarla tütün, 64 milyon 258 bin dolarla zeytin ve zeytin yağı, 10 milyon 96 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.

Zeytin ve zeytin yağı ihracatı yüzde 100'ün üzerinde arttı

Tarım bünyesindeki 10 sektörden 6'sının ihracatı kasım ayında artarken, 4 sektörün dış satımı azalış kaydetti. Aylık ihracat rekoru kıran zeytin ve zeytinyağı sektörü tüm sektörler arasında ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Bu dönemde zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatı yüzde 109,1 arttı.

Tütün sektörü yüzde 31,1, meyve sebze mamulleri yüzde 21, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 20,3 su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 10,9, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 10,1 ihracat artışı kaydederken, dış satımda yaş meyve ve sebze yüzde 2,8, kuru meyve ve mamulleri yüzde 3,9, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 5,1, fındık ve mamulleri yüzde 19,1 düşüş gösterdi.

-Hububat sektörünün Irak'a ihracatı 200 milyon doların üzerinde

Tarım ihracatında sektörlere en fazla talep Irak'tan geldi. Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 211 milyon 923 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 113 milyon 554 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 70 milyon 167 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

ABD'ye meyve sebze mamulleri 33 milyon 507 bin dolar, tütün sektörü 11 milyon 951 bin dolarlık dış satım yaptı.

Rusya'ya yaş meyve ve sebze 168 milyon 271 bin dolar, İtalya'ya fındık ve mamulleri 76 milyon 356 bin dolar, Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri 21 milyon 533 bin dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı 19 milyon 427 bin dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri 2 milyon 774 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

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