Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği yaşanıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında 30'dan fazla temel tüketim ürününde kapsamlı bir indirim uygulaması başlattı.

Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi, meyve ve sebze ile et ürünlerinde indirime gidildi.

Ankara'da Tarım Kredi marketten alışveriş yapan Mustafa Orman, AA muhabirine, pirinç, çekirdek, karpuz ve fasulye aldığını belirterek, "İndirimler şu anda uygun. Gayet güzel, memnunum." dedi.

Mustafa Baydar da yağ, tuz, şeker, pirinç gibi ürünleri satın aldığını belirterek, indirim gelen ürünlerin fiyatlarını uygun bulduğunu ancak diğer ürünlerde de indirim beklediğini söyledi.

Pervin Özdemir de yağ, pirinç, makarna ve şeker aldığını dile getirerek, "Ürünler indirimde olduğu için memnunuz. Fiyatlar hep böyle olursa daha iyi olacak." dedi.