Tarım Kredi gübre fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptı

Tarım Krediden yapılan açıklamada, üreticilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını desteklemeye devam edildiği belirtildi.

Tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğuna işaret edilen açıklamada, tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamanın büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimize üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılmış olup, üre gübresi 9 bin 200 lira, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 lira ve çay gübresi 7 bin 500 liradan satılacaktır. Sürdürülebilir tarımsal üretim için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."