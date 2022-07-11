Tarım grubundan ihracatta ilk yarı rekoru

Tarım grubu, 16 milyar 462 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-haziran ihracatını gerçekleştirdi.

EKONOMİ 11.07.2022, 20:11
Tarım grubundan ihracatta ilk yarı rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 125 milyar 863 milyon dolara yükseldi.

Küresel çapta gıda sıkıntılarının yaşandığı bir ortamda güçlü performansına devam eden tarım grubu, 16 milyar 462 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-haziran ihracatına imza attı.

Türkiye'nin tarım ihracatı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artarken, toplam ihracattan yüzde 13,1 pay aldı.

Tarım grubuna bağlı 5 sektör rekor ihracata imza attı

Tarım sektörü, ocak-haziran döneminde 5 sektörle rekora koştu.

Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 5 milyar 446 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 1 milyar 153 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri 755 milyon 880 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2 milyar 52 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 4 milyar 122 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran dış satımını yaptı.

İlk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 31,5, meyve sebze mamulleri yüzde 23,3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 10,6, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 33,9, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 28,5 artış kaydetti.

Irak, önde gelen pazar konumunu korudu

Tarım grubunda ihracatta rekor kıran sektörlere en fazla talep Irak'tan geldi. Böylece Irak, tarım ihracatında önde gelen pazar konumunu korudu.

Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 70 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 380 milyon 547 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 484 milyon 420 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Meyve sebze mamulleri ABD'ye 180 milyon 897 bin dolarlık, kuru meyve ve mamulleri de Almanya'ya 101 milyon 190 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dış satımda Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 63,8, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 60,3, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 9,4 artış kaydetti.

Meyve sebze mamulleri sektörünün ABD'ye ihracatı yüzde 57,6 artarken, kuru meyve ve mamullerinin Almanya'ya ihracatı yüzde 4,7 azaldı.

En fazla ihracatı İstanbullu şirketler yaptı

İl bazında bakıldığında tarım grubunda rekor kıran sektörlerde en fazla ihracatı İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler yaptı.

İstanbul'da faaliyet gösteren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 610 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 306 milyon 354 bin dolarlık, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 699 milyon dolarlık, meyve sebze mamulleri 313 milyon 345 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Kuru meyve ve mamulleri sektöründe ise en fazla ihracatı 240 milyon 628 bin dolarla İzmir'de faaliyet gösteren şirketler yaptı.

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