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TAB Gıda halka arz tarihi belli oldu mu ? TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

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TAB Gıda halka arz tarihi belli oldu mu ? TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) TAB Gıda'nın halka arzını onayladı. TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacağı açıklandı. Peki TAB Gıda halka arz ne zaman, hangi tarihte? TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? TAB Gıda halka arz hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) TAB Gıda'nın halka arzını onayladı. TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacağı açıklandı. Peki TAB Gıda halka arz ne zaman, hangi tarihte? TABGD kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? TAB Gıda halka arz hangi bankalarda var?

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzına onay verildi. Buna göre TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk Lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına sahip olacak.

TAB Gıda halka arz detayları

Hisse Kodu: TABGD

Toplam Lot: 52.500.000 Lot

Fiyat: 130 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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