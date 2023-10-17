TAB Gıda halka arz kaç lot verir, ne zaman? TAB Gıda katılımın endeksine uygun mu, helal mi, hangi bankalarda?

TAB Gıda'nın halka arzıyla ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Şirketin halka arz tarihi, fiyatı ve diğer önemli bilgiler yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.