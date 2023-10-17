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TAB Gıda halka arz kaç lot verir, ne zaman? TAB Gıda katılımın endeksine uygun mu, helal mi, hangi bankalarda?

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TAB Gıda halka arz kaç lot verir, ne zaman? TAB Gıda katılımın endeksine uygun mu, helal mi, hangi bankalarda?
TAB Gıda'nın halka arzıyla ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Şirketin halka arz tarihi, fiyatı ve diğer önemli bilgiler yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

TAB Gıda'nın halka arzıyla ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Şirketin halka arz tarihi, fiyatı ve diğer önemli bilgiler yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB Gıda halka arz tarihleri 18-19-20 olarak açıklandı. TAB Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL olacak. TAB Gıda Borsa Kodu "(TABGD)" olacak.

TAB GIDA HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLACAK?

TAB Gıda Halka arz büyüklüğü 6.8 milyar TL olacak.

TAB GIDA DAĞITILACAK OLASI PAY MİKTARI

1.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (3120 TL).

2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (2470 TL).

2.5 Milyon katılım ~ 16 Lot (2080 TL).

2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (1820 TL).

3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (1560 TL).

3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (1430 TL).

4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (1300 TL).

4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1170 TL).

Kaynak:Haber Kaynağı

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