TAB Gıda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

Türkiye’de işlettiği 1.500’ü aşkın restoranla sektörün devi konumunda bulunan yerli şirket TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin payları Ata Yatırım, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde, rekor taleple sonuçlanan halka arz sonrasında, 26 Ekim 2023 günü TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Sektöre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunması hedeflenen halka arz işleminde, başvuru sayısı 5,2 milyonu buldu.

Türkiye’de TL bazında bugüne kadar yapılan en büyük halka arza imza atan TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye tarihinin en büyük yapılarından Atatürk Barajı’nı hayata geçiren Ertuğrul Kurdoğlu’nun kurduğu ve milli bir gurur haline gelen şirketin mirasını 29 yıldır rekor başarılarla sürdürüyor. Dünyaca ünlü ve kendi yarattığı markalarla, yerli bir şirket olarak ülkedeki tüketicileri en yeni hizmet anlayışıyla buluşturan TAB Gıda, talep toplama sürecinde karşılaştığı yoğun ilgiyle Türkiye’de bir rekora daha imza attı.

Türkiye’de yarattığı 22 bini aşkın istihdam ve ekonomiye katkılarını hız kesmeden sürdüren TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzında 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 130,00 TL’den talep toplandı. Satışa sunulan 52.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6,8 milyar TL, halka açıklık oranı yüzde 20,09 olarak gerçekleşti. TAB Gıda’ya yurt içi kurumsal yatırımcılardan 4,2 kat, yurt içi bireysel ve Grup çalışanlarından oluşan yatırımcılardan ise 2,1 kat talep geldi. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmış oldu. Dağıtım sonucunda, payların yüzde 78,1’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si de yurt içi kurumsal yatırımcılara, kalanı Grup çalışanlarına tahsis edildi. TAB Gıda payları 26 Ekim 2023 günü TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

“Bu topraklarda doğup ülkemizin milli gururu haline geldik”

Halka arz ile ilgili açıklama yapan TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu: “Bugün, ülkemiz ekonomisinin gelişmesine gururlu bir katkı sunuyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük başarılarından biri olan, dünyanın 6’ıncı, Türkiye’nin en büyük rezerv kapasitesine sahip Atatürk Barajı’nı hayata geçiren babamız Ertuğrul Kurdoğlu’nun bize öğrettiği ilkelere bağlı kalarak, ülkemize her zaman en iyi hizmeti sunmaya, dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. TAB Gıda için yola yaklaşık 30 yıl önce kardeşim Korhan ile birlikte çıktık. Bugün, tamamen yerli bir şirket olan TAB Gıda olarak Türkiye’de 22 bin istihdamla kocaman bir aile olduk. Şimdi Türkiye tarihinde bir rekora imza atıyoruz. Ülkemize daha iyi hizmet etmek adına ailemizi yeni yatırımcılarımızla birlikte daha da büyüteceğiz. Bu yolda bize inanıp güvenerek halka arzda şirketimize yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün beş global ve iki de kendi yarattığımız marka olmak üzere toplam yedi markayı başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Sadece Türkiye’de üretim yaparak, yüzde 100’e yakın yerli üretimle hazırlayıp sunduğumuz ürünlerle, milli değerlerimizin her zaman arkasındayız. Zengin portföyümüzdeki ürünlerle, restoranlarımızla ve dijital kanallarımızla müşterilerimize lezzetli, kaliteli ve güvenli gıdayı hızlı ve en modern haliyle ulaştırmak için kendimizi geliştiriyoruz. Bu topraklarda doğup ülkemizin milli gururu haline gelen bir şirket olarak, her zaman yenilikçi, üretken ve öncü olmak için çalışıyoruz. Bunun bir göstergesi olarak, halka arzımıza 5 milyonu aşkın yatırımcının gösterdiği rekor seviyedeki talep sayısı bize olan güveni temsil ediyor ve daha hızlı büyüme yolunda bize cesaret veriyor. Halka arzımızın, ülkemize, sermaye piyasalarımıza ve yatırımcılara hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“Restoran sayımızı ve istihdam gücümüzü artıracağız”

TFI TAB Gıda Yatırımları CEO’su Korhan Kurdoğlu ise halka arzla ilgili şunları belirtti: “Cumhuriyetimizin 100. yılında çok anlamlı ve değerli bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz. TAB Gıda olarak 30 yıla yakın tarihimizde, ülkemizin adını daha da yükseklere taşıyan birçok kilometre taşımız oldu, sektörde ilkleri gerçekleştirdik. Hızlı servis restoran sektörünün lideri olduk. Deneyimimizle sektörde işletme standartlarını belirledik ve pazar trendlerini şekillendirdik. %100’e yakını ülkemizde üretilen malzemelerle, dünya markalarını ve kendi markalarımızı daha da ileri taşıdık. Ülkemizdeki ekonomiye, istihdama ve hızlı servis restoran sektörüne katkılarımızla, ülkemizin milli gururu haline geldik ve bugün, Türkiye tarihinin TL bazında en büyük halka arzına imza attık. 5 milyonu aşkın talep sayısı ile yine bir rekor kırdık, en büyük talebi topladık. Haklı olarak mutluyuz ve gururluyuz. Bu duyguları bize yaşatan yetkinliklerimizin farkındayız, bunları daha da güçlendireceğiz. Yerli ve bu topraklara gönülden bağlı bir şirket olarak, kendi markalarımızı yaratmanın yanında dünya markalarını yönetme ve geliştirme kabiliyetimizle kendimizi geliştiriyoruz. Et, ekmek ve patates gibi birçok tedariki kendi içerisinde çözen TFI Ekosistem Şirketleri’nden aldığımız güçle uzun dönemde ülkemize ve şirketimize değer yaratan operasyonlarımızı büyüteceğiz. Halka arzımızla birlikte yeni yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve cesaretle daha da güçleneceğiz. Misafirlerimize sunduğumuz kaliteli hizmetleri yaratıcı, yenilikçi teknoloji odaklı sistemlerle geliştireceğiz. Restoran sayımızı ve istihdam gücümüzü artıracağız. Dijital yatırımlarla ve yapay zeka sayesinde daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunacağız. Türkiye’nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi olarak yatırımcılarımızla yeni ufuklara yelken açıyoruz. Halka arzımızın, ülkemizin ekonomisine, sermaye piyasalarımıza ve tüm yatırımcılarımıza büyük fayda sağlamasını temenni ediyoruz. Tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri güven ve destek için bir kez daha içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Portföyünde 1.500’den fazla restoranla sektör lideri

TAB Gıda faaliyetlerini, çatı şirketi TFI TAB Gıda Yatırımları altında büyük oranda Türkiye’de olmak üzere, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 1.500’ün üstünde restoranla yürütüyor. Yarattığı 22.000’i aşkın istihdam, ekosistem şirketleri ve güçlü iş ortaklarıyla Türkiye’deki her damak zevkine hitap eden TAB Gıda’nın marka portföyünde Burger King®, Popeyes®, Arby’s®, Sbarro® ve Subway® olmak üzere beş global marka, Usta Dönerci® ve Usta Pideci® olmak üzere iki ulusal marka bulunuyor. Ayrıca, şirketin bağlı olduğu TFI TAB Gıda Yatırımları’nın Çin’de de 1.500’ün üstünde restoran yatırımı bulunuyor.

1994’ten bu yana sektörde

TAB Gıda, 29 Temmuz 1994 tarihinde kuruldu. Şirket, hızlı servis sektöründeki faaliyetlerine, 1995 yılında Burger King®’in Ana Franchise haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. 2006 yılında, portföyüne Sbarro® markasını ekleyerek İtalyan mutfağı ürünlerini Türk tüketicilerle buluşturan TAB Gıda, 2007 yılında Popeyes® markasıyla tavuk mutfağı ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu, 2010 yılında ise Arby’s® markasının Ana Franchise haklarını alan şirket sektöre yeni ve farklı lezzetler katmaya devam etti. Şirket, kendi yarattığı Usta Dönerci® markasını 2013 yılında ve yine Türk mutfağına özgü ürünler sunan kendi markası olan Usta Pideci®’yi 2019 yılında portföyüne kattı. Dünya genelinde en çok şubesi olan restoran zinciri Subway®, 2022 yılında TAB Gıda markalarına eklenerek portföyün en yeni üyesi oldu.