Sutec, tekstil sektörüne dijital baskıda verimlilik ve yüksek hız getiriyor

Sutec markası, Lidya Grup’un güvencesindedir

Dijital baskı sektöründe teknoloji şirketi olan Lidya Grup, ülkemizde lider olmasının yanında, bulunduğumuz coğrafyanın sayılı birkaç firması arasında yer alıyor. Son yıllarda, bu makineleri alan müşterilerdeki en büyük değişim, “kalite” algısında oluşuyor. Çünkü şirketler işlerinde sürekliliği sağlayabilmek için, global markaları temsil eden, bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek olan, güçlü organizasyonel yapısı ve insan kaynağı bulunan ve güçlü finansman yapısına sahip Lidya Grup ile çalışmayı istemektedir.

Sutec markalı dijital baskı makinelerinin Lidya Grup’un güvencesi altında olduğunun altını çizen Mehmet Döner, şunları söyledi: “ Satış ağımız ve sonrasındaki servis kalitemiz, lojistik yeterliliğimiz, finansal gücümüz, insan kaynağımız ve bunların neticesinde yüksek müşteri memnuniyeti, tercih edilmemizde en büyük etkenler arasındadır. Bilindiği gibi kendi markamız olan Sutec’i 2019 yılında pazara sunduk. Piyasanın promosyon talepleri doğrultusunda ve copy shop’ların ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanıp üretilen Sutec dijital baskı makineleri, 10 cm kalınlığa kadar ahşap, cam, metal, plastik gibi birçok farklı malzemenin üzerine baskı yapılmasına imkan sağlıyor. İlk modellerimiz, ağırlıkla reklamcılar ve copy-shoplar’a hitap etti. Bu yıl Sutec markamız ile tekstil sektörüne de adımımızı attık. Tekstil pazarına sunduğumuz modellere değinirsek, iki modelimiz ile tekstil süblimasyon pazarında kısa zamanda liderliğe oturacağız. Sadece ülkemizin değil, bulunduğumuz coğrafyanın öncü şirketi olarak, arkasında duramayacağımız hiçbir ürünü satmadık, satmayız. Bu ürünlerimizi de, diğerleri gibi satışa sunmadan aylar önce demo centerımızda tüm teknik özelliklerini test ettikten ve değiştirilmesi, geliştirilmesi gereken yönlerini tespit ederek, pazara hazır hale getirdik. Dolayısı ile ürünlerimiz, endüstriyel üretim yapan işletmelerin, sorunsuz üretebilmeleri noktasında en büyük destekçileri olacaktır. Lidya Grup ailesi olarak bizler, makinelerimizle birlikte, müşterilerimizin sonsuz destekçileri olacağız.” diye konuştu.

Sutec dijital tekstil makinesindeki modelleri özellikleri:

Sutec TX-1906 makine modeli:

-1900mm baskı alanı

-6 adet Epson I3200 baskı kafası

-240m2/saat baskı hızı

-4 renk Süblimasyon Mürekkep kullanımı

-3200dpi çözünürlük

-Extra akıllı kurutucu faz sistemi

-Kusursuz gergi ve sarma tansiyonu

-Standart havalı besleme ünitesi

Sutec TX-1903 makine modeli:

-1900mm baskı alanı

-3 adet Epson I3200 baskı kafası

-120m2/saat baskı hızı

-4 renk Süblimasyon Mürekkep kullanımı

-3200dpi çözünürlük

-Extra akıllı kurutucu faz sistemi

-Kusursuz gergi ve sarma tansiyonu