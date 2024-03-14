Şubat Ayında Türkiye Genelinde Konut Satışları Yüzde 17 Arttı

Türkiye'de gayrimenkul sektörü, her geçen gün daha da hareketleniyor. Özellikle konut satışlarındaki artışlar, piyasada yeni dinamiklerin oluşmasına yol açıyor. Şubat ayına dair açıklanan rakamlar, bu dinamikleri daha net bir şekilde ortaya koyuyor.

Şubat Ayında Konut Satışlarında Gözlemlenen Artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son raporlarına göre, şubat ayında Türkiye genelinde konut satışlarında önemli bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3'lük bir yükselişle, toplamda 93 bin 902 konut yeni sahiplerini buldu. Bu artış, sektördeki canlılığın ve alıcıların konut piyasasına olan ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

İl Bazında Konut Satışları

İstanbul, şubat ayında da konut satışlarında liderliğini koruyarak 16 bin 344 adetle en yüksek satış hacmine ulaştı. Bu rakam, toplam satışların yüzde 17,4'ünü oluşturdu. Ankara ve İzmir ise sırasıyla 8 bin 300 ve 5 bin 168 konut satışı ile İstanbul'u takip etti. Satışların en düşük olduğu iller Ardahan, Tunceli ve Bayburt olarak kaydedildi.

Yabancı Yatırımcıların Konut Alımları

Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki konut alımlarında ise bir düşüş söz konusu. Şubat ayında, yabancılara yapılan konut satışları, önceki yıla göre yüzde 44,9 azalarak 1,846 adete geriledi. En çok konut satışı yapılan şehirler sırasıyla İstanbul, Antalya ve Mersin oldu. Rusya, İran, Irak ve Ukrayna vatandaşları, Türkiye'den en çok konut satın alan yabancı uyruklular arasında yer aldı.

İpotekli Konut Satışlarındaki Azalış

İpotekli konut satışları da şubat ayında dikkat çekici bir azalma gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,1 azalan ipotekli satışlar, toplam satışların yalnızca yüzde 9,4'ünü oluşturdu. Bu durum, finansman koşullarındaki değişikliklerin ve kredi faiz oranlarındaki dalgalanmaların etkisiyle açıklanabilir.

Diğer Konut Satışlarındaki Artış

Buna karşın, ipotek dışı diğer konut satışlarında ciddi bir artış gözlemlendi. Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,7 artışla 85 bin 75 konut el değiştirdi. Bu satışlar, toplam konut satışlarının yüzde 90,6'sını temsil etti.

İlk ve İkinci El Konut Satışları

İlk el konut satışları, şubat ayında yüzde 21,8 artarak 28 bin 594 adete yükseldi. Bu artış, yeni projelerin ve inşaat sektöründeki canlılığın bir göstergesi olarak kabul edilebilir. İkinci el konut satışlarında ise yüzde 15,5'lik bir artışla 65 bin 308 adet satış gerçekleşti, bu da piyasanın genel olarak sağlıklı bir yapıda olduğunu gösteriyor.

Sektörel Değerlendirme

Şubat ayında kaydedilen bu veriler, Türkiye'nin konut piyasasının dinamik ve değişken bir yapıda olduğunu gösteriyor. Hem yerli hem de yabancı alıcıların ilgisi, sektörün geleceği açısından umut verici. Ancak, finansman koşulları, kredi faiz oranları ve ekonomik dalgalanmalar gibi faktörler, piyasadaki hareketliliği etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve alıcılar, piyasayı yakından takip etmeli ve kararlarını buna göre şekillendirmelidir.