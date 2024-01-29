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Starbucks'da kahve fiyatları uçtu !İste zamlı Starbucks fiyatları

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Starbucks'da kahve fiyatları uçtu !İste zamlı Starbucks fiyatları
2024 Yılında Starbucks'ta Kahve Fiyatlarına Yeni Yıl Zammı! Uzun süredir zam yapmayan Starbucks, bugün itibarıyla kahve fiyatlarında bir güncelleme yaptı. Artık en ucuz kahve 40 TL'den başlarken, en pahalı kahve seçeneği 125 TL olarak belirlendi. İşte Starbucks'ın yeni kahve fiyat listesi...

2024 Yılında Starbucks'ta Kahve Fiyatlarına Yeni Yıl Zammı! Uzun süredir zam yapmayan Starbucks, bugün itibarıyla kahve fiyatlarında bir güncelleme yaptı. Artık en ucuz kahve 40 TL'den başlarken, en pahalı kahve seçeneği 125 TL olarak belirlendi. İşte Starbucks'ın yeni kahve fiyat listesi...

ZAMLI KAHVE FİYATLARI

Kahve severler son zammın ardından artık kahvelerini kendi evlerinde yapacak. Güncel tarifeyle birlikte en ucuz kahve fiyatı 40 TL, en pahalı kahve fiyatı ise 125 TL olarak belirlendi. Starbucks zamlı fiyat tarifesi 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Zamlı kahve fiyatları ise şu şekilde;

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