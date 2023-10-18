SSK, Bağkur'luya ilave gelir! Emeklilere kasımda bir ek ödeme daha geliyor

Türkiye'deki milyonlarca emekli, Kasım ayında ödenecek olan 5 bin liralık ikramiye ve Ocak ayında yapılacak maaş zamlarını sabırsızlıkla beklerken, bankalar arasındaki rekabet de artıyor. Emekliler, maaşlarını belirli bir bankadan almaları halinde, bankalar tarafından sunulan promosyon tutarları da yükseliyor. Promosyon tutarları 12.500 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

EK ÖDEMELER DE YAPILACAK



Ancak yapılan zamlarla birlikte birçok emeklinin maaşı bu sınırların üzerine çıktı. Şimdi Ocak ayı ile birlikte taban maaşın 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılması ve maaşlara yüzde 50'ye varan artış yapılması gündemde.Bu durumda en yüksek promosyon olarak belirlenen 5 bin TL'nin en alt promosyon haline geleceği görülüyor. Bu durumda Ocak ayından itibaren promosyon sınırlarının da değişmesi bekleniyor. Bunun yanında bankaların yaptığı rekabet promosyon miktarlarını 12.500 TL'ye kadar çıkardı. Bankalar kendi kampanyalarını düzenleyerek emeklilere ek ödemeler yapabiliyor.

3 YILI DOLAN HAK KAZNIYOR



Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eskiyeni tüm emeklilerin hakkı var.

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin. 3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar.