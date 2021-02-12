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Sri Lanka Türk Yatırımcıları Bekliyor

Hepimizin çocukluk hayallerini süsleyen Sinbad masallarından tanıdığımız masaldaki adıyla Serenedip günümüzün Sri Lanka’sı Türk İş Dünyasına çağrıda bulunuyor.

Sri Lanka Türk Yatırımcıları Bekliyor

4 Şubat’ta bağımsızlığının 73. Yıldönümünü kutlayan Sri Lanka-Türkiye ilişkileri kimi  tarihçilere göre Selçuklular dönemine kadar  uzanıyor. Resmi  ilişkilerin başlaması ise Sultan II. Abdülhamit’in Sri Lanka Galle’de bir fahri konsolosluk  açmasıyla  gündeme  gelmiş. Yine  tarihimizin acı  olayları  arasında yer  alan Ertuğrul Fırkateyni  de Japonya  yolculuğu  sırasında bu  ülkeye uğrayarak  lojistik  destek  almış.

Ülkesinin bağımsızlık  günü  nedeniyle  açıklamalarda  bulunan  Sri  Lanka  Türkiye  Büyük  Elçisi Mohamed  Rızvi  Hassen, yaşadığımız pandeminin  aramızdaki ticareti  artırabilmek  için  bir  fırsat olabileceğini söyledi.

İki  ülke  arasındaki ticaret  hacmi halen  180 milyon  dolar düzeyinde  seyrediyor. Büyükelçilik biraz  gayretle  bu sınırın çok  üstüne çıkılmasının kolaylığına  dikkat çekerek; iki ülkenin stratejik konumu birçok ülkeyi cezbetmiş ve ticaret dünyasına büyük fırsatlar sağlamıştır. Günümüzde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 180 milyon dolar civarında olup, bu rakam Sri Lanka ve Türkiye arasındaki dostluğu, kardeşliği, halklar arası yakınlığı ve güçlü siyasi bağları yansıtmamaktadır. Türkiye'de bulunan Sri Lanka Büyükelçiliği, her iki ülkedeki insanlara ve iş dünyasına katkı sağlamak amacıyla önümüzdeki yıllarda turizmi, yatırımı, kültürel etkileşimi, insanlar arası ilişkileri destekleyecek ve ticaret hacmini artıracak güçlü ve aktif bir eylem planı başlatmış bulunmaktadır. Sri Lanka - Türkiye Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi (JCETC), iki ülke arasındaki ticareti, yatırımı, turizmi, teknik ve kültürel işbirliğini geliştirmek için bu yıl Kolombo'da toplanacaktır. DEİK çatısı altında kurulan Türkiye - Sri Lanka İş Konseyi ve Sri Lanka'da Seylan Ticaret Odası çatısı altında kurulan Türkiye Ticaret Masası, Büyükelçiliğin ticaret ve yatırımları artırma çabalarına katkıda bulunmuştur. Hâlihazırda Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Kolombo'ya yaptığı uçuşlar, iki ülkeyi birbirine bağlama yolunda büyük bir ivme yaratmıştır. Ayrıca Sri Lanka’nın ana televizyon kanallarında gösterilen kaliteli Türk televizyon dizileri sayesinde Sri Lankalılara Türk kültürüne ve güzelliğine göz atma fırsatı sunulmuştur. Şu anda Sri Lanka'da gösterilen ve Sri Lanka halkı arasında çok popüler olan dört Türk televizyon dizisi bulunmaktadır.

Sri Lanka, Türkiye'nin sağladığı potansiyeli kullanmaya kararlı 2020'de salgına rağmen Sri Lanka, Türkiye pazarında kayda değer kazanımlar elde etmeyi başarmış ve 2020'de Türkiye, Sri Lanka ürünleri için ilk on ihracat pazarından biri haline gelmiştir. Dünyanın bir numaralı çayı olan Seylan Çayı, sağlıklı Seylan tarçını, mükemmel baharatlar, endüstriyel ağır araç lastikleri gibi mükemmel ve kaliteli doğal kauçuk ürünler, pnömatik lastikler, ameliyat eldivenleri, ATG Eldivenleri gibi dünyaca ünlü endüstriyel eldivenler, ham kauçuğun işlenmesi ile üretilen beyaz eşyalar için kauçuk ürünler, yüksek kaliteli Hindistan cevizi ve Hindistan cevizi bazlı ürünler Sri Lanka’nın Türkiye’ye ihracatında öncülük eden ürünleri oluşturmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Sri Lanka, Türk insanının ve Türk iş dünyasının keşfetmesi gereken daha birçok seçeneğe sahiptir. Sri Lanka ürünleri her zaman müşterileri için yüksek kalite, rekabetçi fiyatlar ve parasının karşılığını sunar. Sri Lanka olarak deniz ürünlerimizin ağız sulandıran çeşitliliği, dünyaca ünlü seramik ve porselen ürünler, otantik mavi safir ve değerli taşlar, tekne ve gemi yapımı, sağlıklı Ayurveda ile bitkisel ürünler ve kaliteli giyim ve tekstil ürünleri ile Türkiye pazarını keşfetmeye devam etmekteyiz. Ülkenin ihracat tanıtımında en üst organı olan Sri Lanka İhracat Geliştirme Kurulu (SLEDB), yabancı alıcıların Sri Lankalı güvenilir tedarikçiler, ihracatçılar ve kaliteli ihracat ürünleri ile buluşması için bir kanal görevi görmektedir.

İhracatçılarımız ve tedarikçilerimiz ile ilgili bilgi için SLEDB ihracatçı portalını ziyaret edebilirsiniz. (https://www.srilankabusiness.com/exporters-directory/)

Seylan Çayı · Dünyanın en kaliteli çayı · Harmanlanmamış saf Seylan Çayı · Elle toplanır · Tat ve aroma çeşitliliği · Etik çerçevede üretilmiş Ozon dostu çay · Rainforest Alliance tarafından ödüllendirilmiştir · Türk damak tadına uygundur.’ şeklinde  konuştu.

Büyükelçi Hassen,  bunun  yanında  inşaatçılarımıza  da çağrıda  bulunarak,   dünya çapında ortaya  sergiledikleri  başarıları  Sri  Lanka’da da tekrar edebilecekleri  bir fırsat  ülkesi  olduğunu vurguladı.

Sri Lanka’ya yatırım yapmak için nedenler 1. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan stratejik konum 2. Bölgesel dev nüfuslu ülkelere tercihli pazar erişimi 3. Eğitimli ve uyumlu iş gücü 4. Ekonomik üretim maliyeti 5. Uygun altyapı 6. Yatırımcı dostu mevzuat 7. Daha çeşitli yatırım fırsatları 8. Cazip teşvikler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Sri LankaEkonomi Haberleri
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