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Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

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Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 556 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25 azalarak 953 milyon 456 bin 676 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 556 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25 azalarak 953 milyon 456 bin 676 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 23.00'te 556 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1757 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1796 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1342 lira 70 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi
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