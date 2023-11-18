Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 648 lira, en düşük 580 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 23,1 azalarak 785 milyon 980 bin 171 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 648 lira, en düşük saat 12.00'de 580 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1600 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1625 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 580 lira olarak kayıtlara geçti.