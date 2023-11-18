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Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu

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Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 229 lira 93 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 736 bin 350 lira...

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 229 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 736 bin 350 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 21 milyon 469 bin 814 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 229 lira 93 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 867 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 791 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 668 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 783 bin 953 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 160 milyon 409 bin 773 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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