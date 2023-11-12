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Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı

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Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 352 lira 23 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 30 milyon 435 bin 313 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 23 milyon 320 bin 798 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 352 lira 23 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 30 milyon 435 bin 313 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 23 milyon 320 bin 798 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 352 lira 23 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 681 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 919 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 784 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 92 milyon 558 bin 642 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 92 milyon 941 bin 654 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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