SPK'dan Halka Arz Bombası: Hangi Şirketler Onay Aldı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına yeşil ışık yaktı. Bu firmaların hisseleri şu fiyatlarla halka sunulacak:

MHR Gayrimenkul : 4,30 TL

: 4,30 TL Borlease Otomotiv : 25,29 TL

: 25,29 TL Dofer Yapı Malzemeleri: 17,11 TL

Bedelli Sermaye Artırımı ve İhraç İzinleri

SPK, aynı zamanda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık bedelli sermaye artırım talebine olumlu yanıt verdi. Çeşitli şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvurularına da onay geldi.

Bunun yanı sıra, Otosor Otomotiv, Divan Turizm ve Çalık Denim gibi şirketlerin borçlanma aracı ihraçları da onaylandı.

Yeni Fon Kuruluşları ve Faaliyet İzinleri

Atlas, Kare ve Perform Portföy Yönetimi AŞ'nin çeşitli şemsiye fonlarının kuruluşlarına onay verildi. Foneva Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet ve portföy yöneticiliği izni talebi de kabul edildi.

İdari Para Cezaları ve İnternet Erişim Engeli

Kurul, çeşitli hisse senetlerindeki işlemler ve Metas Gayrimenkul'ün mevzuata aykırılıkları nedeniyle idari para cezaları kesilmesini kararlaştırdı. Özellikle, internet üzerinden kaldıraçlı işlem yapan 48 siteye erişim engeli getirilmesi konusunda hukuki adımların atılmasını belirtti.

İşlem Yasağı Uygulamaları

Son olarak, Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ piyasasında belirlenen usulsüz işlemler nedeniyle, 6 Ekim'den itibaren 6 aylık geçici işlem yasağı getirilmesi hususunda karar kılındı.