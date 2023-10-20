SPK bülteni ile hangi şirketler halka arz olacak?

EKİM 2023 YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Ekim ayında altı yeni şirket halka arz oldu. Sırasıyla halka arz olan şirketler şu şekilde

-Meka Beton 5-6 Ekim 2023

-Dofer yapı 10-11 Ekim 2023

-Borlease Otomotiv 11-12-13 Ekim 2023

-Vera Konsept 18-19-20 Ekim 2023

-Tab Gıda 18-19-20 Ekim 2023

EKİM AYINDA HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER LİSTESİ!

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.