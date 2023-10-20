SPK bülteni ile hangi şirketler halka arz olacak?
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Ekim 2023'ün halka arz takvimi oldukça yoğun ve yatırımcıların ilgisini çekebilecek pek çok fırsat sunuyor.
EKİM 2023 YENİ HALKA ARZ VAR MI?
Ekim ayında altı yeni şirket halka arz oldu. Sırasıyla halka arz olan şirketler şu şekilde
-Meka Beton 5-6 Ekim 2023
-Dofer yapı 10-11 Ekim 2023
-Borlease Otomotiv 11-12-13 Ekim 2023
-Vera Konsept 18-19-20 Ekim 2023
-Tab Gıda 18-19-20 Ekim 2023
EKİM AYINDA HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER LİSTESİ!
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Kaynak:
Ekonomi