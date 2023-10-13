Sosyal yardım alanlara büyük müjde ! Ödemelere büyük zam kapıda !

Türkiye'de sosyal yardım alan milyonlarca insanı ilgilendiren önemli bir konu var: Memur maaş katsayısı artışları. Bu artışlar, memurları olduğu kadar yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar geniş bir vatandaş grubunu etkiliyor. 2023-2024 dönemi için sosyal yardım ödemelerine dair yapılan tahminler oldukça merak ediliyor.

ÖDEMELER ARTIYOR

İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları devam ediyor. Bu desteklerden bazıları, memur maaş katsayısındaki değişimlere endeksli.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime sağlanan desteklere yansıyor.

Ocak ayı memur zammı yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 TÜFE tahminine göre enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.46'ya ulaşacak. Bu değişim de sosyal yardım ödemelerine yansıyacak:

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Emekli maaş zammı son dakika açıklamaları takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen emekli maaş zammında veriler netleşmeye başladı. 3 aylık enflasyon farkı için gözler kritik rakam TÜİK tarafından açıklandı.

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse 3 bin 509 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 liranın altındaysa yararlanılabiliyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle değişecek

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 619 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 801 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 202 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle artacak.

HASTALARA YARDIM

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 619 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlar 8 bin 219 lira alabilecek.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de okul öncesi çocuk için 2 bin 421 liradan 3 bin 619, ilköğretimde okuyan için 3 bin 632 liradan 5 bin 428, ortaöğretimde okuyan için 3 bin 874 liradan 5 bin 790, yükseköğrenimde okuyan için 4 bin 358 liradan 6 bin 514 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme ise 2 bin 421 liradan 3 bin 619 liraya yükselecek.