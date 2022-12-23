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Sosyal korumaya 2021'de 785,7 milyar lira harcandı

Türkiye'de 2021'de sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 19,9 artarak 785 milyar 662 milyon liraya ulaştı, en fazla yardım emekli/yaşlılara gerçekleştirildi.

EKONOMİ 23.12.2022, 12:40
Sosyal korumaya 2021'de 785,7 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Koruma İstatistikleri 2021 verilerini yayımladı.

Buna göre, sosyal koruma harcaması 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 19,9 artış göstererek 785 milyar 662 milyon lira oldu. Bu harcamanın yüzde 98,7'sini 775 milyar 401 milyon lira ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 353 milyar 592 milyon lira ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 242 milyar 136 milyon lira ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2021 yılında yüzde 10,8 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 4,9 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu yüzde 3,3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,2 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8,9'u şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 43,3 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 26,6 ile engelli/malul yardımları ve yüzde 12,2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları izledi.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 64,8'i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 70,1 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,6 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 5,7 ile işsizlik yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 38'ini devlet katkıları, yüzde 30,6'sını işveren sosyal katkıları ve yüzde 25,9'unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Türkiye'de sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı 2020 yılında 14 milyon 288 bin iken, yüzde 2,4 artarak 2021 yılında 14 milyon 624 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2020 yılında 14 milyon 979 bin iken, 2021 yılında 15 milyon 362 bine çıktı.

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