Sosyal Girişimcilik Akademisi yeni dönem için hazırlıklarını tamamladı

Hem sosyal hayatta hem de iş hayatında kendini geliştirmek isteyen üniversite mezunu gençlerin, gerek meslekte gerekse sosyal yaşantısında karşılarına çıkabilecek farklı konularda kendilerini geliştirme imkanı sağlayan Sosyal Girişimcilik Akademisi’nde gençlerin, öncü sosyal girişimciler olması hedeflenmektedir.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Akademisi’nde uzman eğitimciler rehberliğinde toplamda üç ay süren yüz yüze eğitimler gerçekleştirilmekte ve derslerin sonunda tüm katılımcılara İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından sertifika verilmektedir.

Hüdayi Sosyal Girişimcilik Akademisi'nde, sivil toplum alanını yakından tanıma, iletişim becerilerini arttırma, mesleki eğitimler, iş hayatına bir adım önde başlama gibi imkanlar sağlanırken, katılımcılara, Sosyal Girişimcilik ve STK Yönetimi, Ekip Çalışması ve Liderlik, Proje Yönetimi ve Yazma Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Etkili Sunum Teknikleri, İş Disiplini ve Zaman Yönetimi, Etkili Konuşma ve Diksiyon, Kişisel Farkındalık ve Mim Modeli, İletişim Psikolojisi gibi birbirinden farklı dersler verilmektedir.

10 yılı aşkın süredir genç girişimciler yetiştirmekte olan SGA katılımcılarına, kendilerini özel hissedecekleri kapsamlı bir program sunulmakta. Program kapsamında Üsküdar’da yatılı olarak kalma imkânı ve kişisel gelişimi artıran çeşitli sosyal faaliyetlere katılma imkanı sağlanmaktadır.

Hüdayi Sosyal Girişimcilik Akademisi Yöneticisi Mustafa BAŞER "Senelerdir üniversite mezunu gençler için girişimcilik alanında büyük bir tecrübe kazanmış bulunuyoruz. Daha önceki dönemlerde aramızda olan arkadaşlarımız bugün birçok alanda öncü olmuş vaziyetteler. Üniversite sonrasındaki vakit aralığını böyle bir akademi ile süslemek, bir ömür boyu verim sağlıyor insana. Aralık ayında yeni döneme başlayacağız, sınırlı kontenjanımız var, kendisini girişimcilik alanında geliştirmek isteyen herkesi bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Hüdayi Sosyal Girişimcilik Akademisi eğitmen kadrosunda ise, Dr. Adem Ergül, Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan, Cahit Şimşek, Doç. Dr. Turgay Şirin, Mehmet Çengel, Fahri Sarrafoğlu, Zafer Saraç, Zafer Söğüt, İbrahim Emre gibi konusunda uzman ve birbirinden değerli isimler yer almaktadır.