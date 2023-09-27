Son Zamlar Sonrası Güncel Sigara Fiyatları Ne Kadar?
Sigara fiyatlarının sürekli olarak arttığına tanık oluyoruz. Enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar neticesinde tütün ürünlerinin fiyatı adeta bir roket gibi yükseliyor. Son bilgilere göre, iki ana sigara grubuna zam geldi. Peki bu zamlardan sonra fiyatlar nasıl şekillendi?
Tiryakilerin Gözü Fiyatlarda
Fiyatlara gelen zamlar, özellikle tiryakiler tarafından yakından takip ediliyor. Her yeni zamla birlikte tüketiciler cebindeki paraya daha bir dikkat ediyor. İki ana sigara grubuna yapılan son zamlardan sonra güncellenen fiyat listesi tiryakilerin en çok merak ettiği konulardan biri oldu.
Zam ve Sigara Fiyatlarındaki Değişim
Türkiye'de, sigara fiyatlarının durmaksızın artış gösterdiği biliniyor. Özellikle Philip Morris ve JTI gibi büyük gruplara uygulanan 5 TL'lik zam, fiyatları daha da yukarı taşıdı. Yılın ikinci yarısından itibaren artan bu zamlar, tüketicilerin bütçesini de doğrudan etkiliyor.
27 Eylül Güncel Sigara Fiyatları:
|Ürün
|Fiyat
|Winston Slender
|48 TL
|Winston Dark Blue & Deep Blue
|48 TL
|Winston
|49 TL
|Winston Slims
|50 TL
|Winston Xsence
|51 TL
|Camel Slender
|46 TL
|Camel Deep Blue
|46 TL
|Camel Black & White
|47 TL
|Camel Yellow & Brown
|48 TL
|Monte Carlo
|46 TL
|Monte Carlo Slender
|46 TL
|LD
|46 TL
|LD Slims
|46 TL
|Camel Yellow 100 (Gram, Sarmalık Kıyılmış Tütün)
|85 TL
|Marlboro Edge (Blue/Sky)
|49 TL
|Marlboro Touch (Blue/Gray/White)
|50 TL
|Marlboro (Red/Touch)
|51 TL
|Parliament Aqua Blue Slims
|53 TL
|Parliament
|52 TL
|Parliament Midnight Blue
|51 TL
|Muratti
|49 TL
|Muratti Blu
|48 TL
|Lark
|48 TL
|Chesterfield
|47 TL
|L&M
|47 TL
|Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün)
|55 TL
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