Son Zamlar Sonrası Güncel Sigara Fiyatları Ne Kadar?

Sigara fiyatlarının sürekli olarak arttığına tanık oluyoruz. Enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar neticesinde tütün ürünlerinin fiyatı adeta bir roket gibi yükseliyor. Son bilgilere göre, iki ana sigara grubuna zam geldi. Peki bu zamlardan sonra fiyatlar nasıl şekillendi?

Tiryakilerin Gözü Fiyatlarda

Fiyatlara gelen zamlar, özellikle tiryakiler tarafından yakından takip ediliyor. Her yeni zamla birlikte tüketiciler cebindeki paraya daha bir dikkat ediyor. İki ana sigara grubuna yapılan son zamlardan sonra güncellenen fiyat listesi tiryakilerin en çok merak ettiği konulardan biri oldu.

Zam ve Sigara Fiyatlarındaki Değişim

Türkiye'de, sigara fiyatlarının durmaksızın artış gösterdiği biliniyor. Özellikle Philip Morris ve JTI gibi büyük gruplara uygulanan 5 TL'lik zam, fiyatları daha da yukarı taşıdı. Yılın ikinci yarısından itibaren artan bu zamlar, tüketicilerin bütçesini de doğrudan etkiliyor.

27 Eylül Güncel Sigara Fiyatları: