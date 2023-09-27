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Son Zamlar Sonrası Güncel Sigara Fiyatları Ne Kadar?

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Son Zamlar Sonrası Güncel Sigara Fiyatları Ne Kadar?
Sigara fiyatlarının sürekli olarak arttığına tanık oluyoruz. Enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar neticesinde tütün ürünlerinin fiyatı adeta bir roket gibi yükseliyor. Son bilgilere göre, iki ana sigara grubuna zam geldi. Peki bu zamlardan sonra fiyatlar nasıl şekillendi?

Sigara fiyatlarının sürekli olarak arttığına tanık oluyoruz. Enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar neticesinde tütün ürünlerinin fiyatı adeta bir roket gibi yükseliyor. Son bilgilere göre, iki ana sigara grubuna zam geldi. Peki bu zamlardan sonra fiyatlar nasıl şekillendi?

Tiryakilerin Gözü Fiyatlarda

Fiyatlara gelen zamlar, özellikle tiryakiler tarafından yakından takip ediliyor. Her yeni zamla birlikte tüketiciler cebindeki paraya daha bir dikkat ediyor. İki ana sigara grubuna yapılan son zamlardan sonra güncellenen fiyat listesi tiryakilerin en çok merak ettiği konulardan biri oldu.

Zam ve Sigara Fiyatlarındaki Değişim

Türkiye'de, sigara fiyatlarının durmaksızın artış gösterdiği biliniyor. Özellikle Philip Morris ve JTI gibi büyük gruplara uygulanan 5 TL'lik zam, fiyatları daha da yukarı taşıdı. Yılın ikinci yarısından itibaren artan bu zamlar, tüketicilerin bütçesini de doğrudan etkiliyor.

27 Eylül Güncel Sigara Fiyatları:

ÜrünFiyat
Winston Slender48 TL
Winston Dark Blue & Deep Blue48 TL
Winston49 TL
Winston Slims50 TL
Winston Xsence51 TL
Camel Slender46 TL
Camel Deep Blue46 TL
Camel Black & White47 TL
Camel Yellow & Brown48 TL
Monte Carlo46 TL
Monte Carlo Slender46 TL
LD46 TL
LD Slims46 TL
Camel Yellow 100 (Gram, Sarmalık Kıyılmış Tütün)85 TL
Marlboro Edge (Blue/Sky)49 TL
Marlboro Touch (Blue/Gray/White)50 TL
Marlboro (Red/Touch)51 TL
Parliament Aqua Blue Slims53 TL
Parliament52 TL
Parliament Midnight Blue51 TL
Muratti49 TL
Muratti Blu48 TL
Lark48 TL
Chesterfield47 TL
L&M47 TL
Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün)55 TL

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