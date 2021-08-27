Son yıllarda devreye alınan dev yatırımlar istihdama büyük katkı yaptı

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi (PPPCOE) ve Dünya KÖİ Uzmanları Birliği (WAPPP) Orta Asya Bölüm Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, "Kamu özel sektör iş birliği (KÖİ) modelinin farklı alanlarda getirdiği faydalardan hep bahsediyoruz ama çok fazla dile getirmediğimiz husus ise bu projelerin özellikle makro ekonomiye katkıları ve istihdam yaratma becerileridir." ifadelerini kullandı.

Kamu özel sektör iş birliği (KÖİ) modeli son yıllarda altyapıların inşası, mevcut olanların yenilenmesi veya genişletilmesi için başvurulan önemli araçlardan birisi haline geldi. Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu Türkiye’de son yıllarda bu modelle hayata geçirilen büyük yatırımlar arasında yer aldı. Yoğunluklu istihdam oluşturmaları ve ekonomik kalkınmayı tetiklemiş olmaları, söz konusu projelerin dikkati çeken önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Dr. Eyüp Vural Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KÖİ modelinin farklı alanlarda getirdiği faydalardan hep bahsedildiğini ancak bu projelerin özellikle makro ekonomiye katkılarının ve istihdam oluşturma becerilerinin çok fazla dile getirmediğini kaydetti.

Yatırım tutarları açısından büyük önem arz eden bu altyapı yatırımları sayesinde Kuzey Ege, Güney Marmara, Kuzey Marmara ve Batı Trakya hattında son derece etkin, hızlı ve güvenli bir mobilizasyon imkanı sağlandığını aktaran Aydın, "Ticari yollar olarak adlandırabileceğimiz bu güzergahların kullanımı ile sadece bölgedeki değil, çok daha geniş bir alana hatta ülke ekonomisine büyük bir pozitif etki kazandırıldı. Projeler sayesinde Anadolu’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Anadolu’nun farklı yerlerine ulaşan lojistik zinciri sağlamlaştırılırken, ulaşım hem kolaylaştı hem hızlandı hem de süre olarak kısaldı.” ifadelerini kullandı.

"Turizm ve sanayi gibi Türkiye’nin göz bebeği sektörlere büyük destek sağlıyor"

Bu yatırımların geçtiği güzergahlarda yerel ekonomilerin canlandığını, turizm ve sanayi gibi Türkiye’nin göz bebeği sektörlere büyük destek sağlandığını belirten Dr. Aydın, şunları kaydetti:

“Marmara bölgesinin tamamını büyük bir halka olacak şekilde çevreleyen yatırımların sonuncusu ise yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü olacak. Böylece Türkiye’nin üretim merkezi ve ihracata açılan kapısı konumundaki Marmara Bölgesi lojistik olarak tam anlamıyla birbirine bağlanacak. Tüm bu olumlu gelişmelere ek olarak projelerin istihdam yaratmalarına da ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Bu yatırımlar gerek bölgesel kalkınmayı gerek ekonomik gelişmeyi tetiklerken, binlerce kişiye de istihdam imkânı doğuruyor. Mühendislerden bakım-onarım çalışanlarına kadar çok geniş bir yelpazede on binlerce kişi bahsi geçen yatırımlarda istihdam edilirken, projelerin kalifiye, yetişmiş, mühendis ve teknik insan kaynağına iş imkânı açılması sağlandı.

Projelerin faaliyete geçmesi ile otoyol, tünel, köprü işletmeciliği gibi yeni bir iş kolu doğarken, üniversitelerde bu alanlara insan kaynağı yetiştirecek bölümlerin açılması için çalışmalar başlatıldı. Son olarak, projelerin yerel halka verdiği desteğe de değinmek gerek. Söz konusu yatırımlarda çalışanların büyük bir kısmını yatırımların hayata geçirildiği bölgelerdeki insanlar oluşturuyor. Bu da geçiş güzergahlarındaki bölge halkının hem yeni iş imkanlarına, hem eğitimlere ulaşmasını hem de kalkınmalarını sağlıyor. Hizmet kalite standartlarını korumaya büyük önem verildiği için, düzenli ve sürekli eğitimler sunuluyor. Buna ek olarak, global markaların istihdam ettiği yerel çalışanlar Amerika ve Avrupa’daki çalışanlarıyla aynı eğitim imkanından yararlanabiliyorlar."

İstanbul Havalimanı rekor sürede bitti, 183 bin 585 kişiye istihdam sağlandı

Diğer yandan alınan bilgiye göre, birbiri ardına devreye alınan bu yatırımların inşa sürecinde 250 bine yakın kişi istihdam edilirken, yatırımların devreye alınmasıyla birlikte istihdam edilen kişi sayısı ise 11 binin üzerine çıktı. Birer ‘istihdam fabrikası’ gibi çalışan projeler bulundukları bölgelerde yerel istihdama büyük katkı sağlıyor.

Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı istihdam konusunda da iddialı. 42 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı’nın inşaat döneminde 183 bin 585 kişi çalıştı. İstanbul Havalimanı’nda bugün halihazırda 6 bin 870 kişi istihdam ediliyor. İGA İstanbul Havalimanı’nda, tüm paydaşlar dahil olmak üzere 20 Ağustos 2021 itibarıyla yaklaşık 70 bin kişi çalışıyor. İstanbul’un Karadeniz kıyısında, 76,5 milyon metrekare alanda yapımına başlanan ve ana yolcu terminali dahil 6 piste sahip olacak projenin tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. İlk faz, yılda 90 milyon yolcuya hizmet veren 1,4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 3 bağımsız ve 2 yardımcı pistleri, hava kontrol kulesi ve destek tesislerle faaliyete geçti.