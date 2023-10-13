Son 7 Ayın En Büyük Sürprizi: Altın Fiyatlarındaki Büyük Tırmanış!

Jeopolitik gerilimlerin ve global olayların ekonomi üzerindeki etkileri sıklıkla gündeme gelir. Bu kapsamda, İsrail ve Filistin arasında yaşanan son olaylar, altın piyasasını da sarsmış durumda.

Altın Piyasasında Ne Oldu?

Geçen hafta İsrail ve Hamas arasında patlak veren çatışmalar, altın fiyatlarını da olumsuz etkileyerek yedi ayın en düşük seviyelerini görmesine sebep oldu. Ancak bu düşüş kısa sürdü ve altın, jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte son 7 ayın en büyük haftalık artışını gösterdi. Bu, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebinin artmasından kaynaklanıyor olabilir.

Jeopolitik Tansiyon ve Altın

Jeopolitik tansiyonlar yatırımcıları genellikle riskli varlıklardan kaçırır ve bu durum değerli metallerin fiyatlarını artırabilir. İsrail-Filistin çatışmasının genişlemesi ihtimali, altına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine katkıda bulundu.

ABD Enflasyon Verileri ve Altın

Olaylar sadece Orta Doğu'yla sınırlı kalmıyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri de altın piyasasında dalgalanmalara yol açtı. 1.885 dolar seviyelerini test eden ons altın, bu verilerin açıklanmasının ardından 1870 dolar seviyesinde stabil bir duruş sergiledi ve günü yüzde 0,7 artışla 1882 dolar seviyesinde kapattı.

Altın Piyasasında Güncel Durum

Gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar için güncel rakamlar şu şekildedir: Altın, spot piyasada saat 16.00'da yüzde 2,5 artışla 1913 dolar seviyesinden işlem gördü. Türkiye'de ise gram altın fiyatı, aynı saatte yüzde 2,6'lık bir artışla 1710 lira seviyesinden alıcı buldu. Çeyrek altının fiyatı 2 bin 900 lira, Cumhuriyet altının fiyatı ise 11.873 lira olarak belirlendi.