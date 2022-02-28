Son 10 yılın en güçlü büyüme performansı

Ekonomisi 2011'de yüzde 11,2 büyüme kaydeden Türkiye, 2012'de yüzde 4,8, 2013'te yüzde 8,5, 2014'te yüzde 4,9, 2015'te yüzde 6,1 ve 2016'da yüzde 3,3 büyüdü.

Ekonomik büyüme 2017 için yüzde 7,5, 2018 için yüzde 3, 2019 için yüzde 0,9 ve 2020 için yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

Verisi açıklanan ülkeler arasında zirvede

Türkiye, salgının etkilerine rağmen dünyada en iyi büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı. Türkiye yıllık büyüme performansıyla verisi açıklanan G20, Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ilk sırada geldi.

2021'in son çeyreğinde elde edilen yüzde 9,1'lik performansla da G20 ülkeleri arasında ilk sırada bulunan Türkiye, OECD ülkeleri arasında ise üçüncü oldu.